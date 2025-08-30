El PSG aplasta al Toulouse merced a un triplete de Joao Neves

El PSG, vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, aplastó al Toulouse fuera de casa (6-3) y se puso líder provisional del campeonato francés, este sábado en la 3ª fecha, demostrando que mantiene la misma inercia con la que terminó el curso pasado.

El volante portugués Joao Neves fue protagonista con tres goles, los tres de bella factura (7, 14, 78), que lo sitúan al frente en solitario de la tabla de goleadores en Francia.

El ex del FC Barcelona Ousmane Dembelé marcó dos goles de penal (31, 50) y se retiró lesionado en el minuto 70, y Bradley Barcola también se apuntó al festival (9).

Charlie Cresswell (38), Yann Ghobo (89) y Alexis Vossah (90+1) maquillaron el resultado para el Toulouse, mientras que el arquero parisino Lucas Chevalier detuvo dos penales.

Ante un equipo que había ganado también sus dos primeros partidos ligueros, el DT del PSG Luis Enrique había vaticinado un pulso igualado, pero el propio técnico asturiano debió subestimar la capacidad de sus hombres de recuperar su mejor nivel luego de un breve parón después de su paso por el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Los parisinos, que comenzarán su defensa del título de la Liga de Campeones ante el Atalanta italiano, el 17 de septiembre en el Parque de los Príncipes, no comenzaron su pretemporada hasta el pasado 6 de agosto.

Lille también golea

A pesar de los tres goles recibidos, dos de ellos en la parte final del partido, sin duda ya con un nivel de relajación inherente a la ventaja en el marcador, Luis Enrique habrá apreciado el rendimiento de Chevalier.

El arquero llegado del Lille con la difícil tarea de suplir a Gianluigi Donnarumma, detuvo primero el lanzamiento desde los once metros de Franck Magri luego de una falta de Nuno Mendes. Pero el árbitro decidió repetir el penal debido a la presencia de varios jugadores dentro del área en el momento del disparo. El Toulouse cambió de lanzador (Cristian Casseres), pero el resultado fue el mismo, con Chevalier agigantado.

También se dio un festín goleador el Lille, primer perseguidor del PSG en la tabla, con un 7-1 fuera de casa ante el Lorient.

Con dos victorias y un empate, los 'Dogos' son segundos con 7 puntos.

Vencedores la semana pasada en la cancha del Rennes (0-4), que jugó 80 minutos con 9 jugadores, el Lorient pudo tomar medida de hasta qué punto la operación permanencia será más dura 11 contra 11, pero aún ocupa la 12ª posición con tres puntos.

El ex internacional francés Olivier Giroud, autor de dos goles en las dos primeras fechas, no viajó con el equipo a Bretaña debido a un problema muscular sin gravedad, según la prensa.

A pesar del 0-0 con el que se llegó al descanso, los de Bruno Genesio se liberaron en la segunda parte con sendos dobletes del español Matías Fernández-Pardo y del marroquí Hamza Igamane.

"A veces hay partidos en los que todo sale bien", reconoció Genesio.

