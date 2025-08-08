El PSG apuesta por Chevalier para su portería ¿qué pasará con Donnarumma?

El París Saint-Germain apuesta fuerte por el portero del Lille Lucas Chevalier, anunciado como una futura estrella y fichado a precio de oro, mientras empuja hacia la salida a Gianluigi Donnarumma, protagonista en la histórica temporada de los campeones de Europa.

Chevalier, de 23 años, firmaría por cinco temporadas en un traspaso que ronda los 40 millones de euros (US$46 millones) según una fuente cercana a las negociaciones. Se espera que pase el reconocimiento médico este viernes antes de firmar su contrato.

De carácter tranquilo, que combina la modestia del novato con la legítima ambición por mejorar, ha disputado 127 partidos con el Lille, pero demostró estar a la altura en los diez que jugó en la Liga de Campeones la temporada pasada. Destacó especialmente en los grandes triunfos contra el Real Madrid (1-0) y el Atlético de Madrid (3-1).

A una semana del inicio de la Ligue 1 su llegada plantea muchas preguntas, luego de una gran temporada de Donnarumma ¿Quién será el número uno? ¿Revivirá el PSG la guerra de porteros?

“Overbooking” bajo palos

Además de Chevalier y Donnarumma, el primer equipo del PSG cuenta como arqueros con el ruso Matvei Saforov, fichado la temporada pasada, y el español Arnau Tenas, en el club desde 2023. El “overbooking” lo completa el italo-brasileño de 19 años Renato Marin, fichado el 17 de julio procedente de la Roma.

Si bien Luis Enrique no aplica excepciones en la portería a su política de competencia por cada puesto, Chevalier habría recibido garantías del director deportivo Luis Campos sobre el estatus que le espera en París, donde pasaría a ser número 1 y Donnarumma su suplente.

Una posición inaceptable para el internacional italiano, que fue decisivo en la conquista de la Copa de Campeones, especialmente contra Liverpool, Aston Villa y Arsenal, y que ha mejorado mucho en el juego con los pies, su talón de Aquiles en el fútbol promovido por el técnico Luis Enrique, un área en la que Chevalier se muestra más solvente.

Renovación estancada

Pero Gigio entró en el último año de su contrato, que expira en junio de 2026. Las negociaciones para una extensión se prolongaron durante toda la temporada sin llegar a un acuerdo, enfrentándose particularmente a la política salarial que el PSG desea cambiar: más primas por resultados y menos salario fijo.

Unas condiciones que el italiano y su entorno no habrían aceptado y que se suman a la reticencia de la directiva parisina a iniciar un nuevo ciclo de tres o cinco años con Donnarumma.

La cohabitación entre ambos guardametas, al menos durante el inicio de la temporada, no está excluida, aunque es una situación que nunca ha dado frutos al club.

La competencia entre Donnarumma, ya presente, y Keylor Navas en la temporada 2021-2022 pesó mucho en el ambiente sin permitir que ninguno de los dos porteros se afianzara.

Con cada pequeño error de uno, el debate resurgía sobre la alternancia entre el italiano, que jugó 24 partidos durante la temporada, y el costarricense (26).

Por tanto, el futuro de Gigio parece estar lejos de París. La Premier League es la opción más probable, con ambos clubes de Mánchester, City y United, buscando portero y con interés por parte del Chelsea.

Pese a los servicios ofrecidos, Donnarumma debe decidir, pues el PSG apuesta ahora el futuro de su portería a los guantes de Lucas Chevalier.