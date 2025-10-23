El PSG apunta al liderato de la Ligue 1 tras su exhibición europea

Después de dos empates seguidos en la Ligue 1, el París Saint-Germain recuperó de golpe la confianza el martes con una exhibición (7-2) en el campo del Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones y este sábado, en la 9ª jornada del campeonato francés, visita Brest con la intención de recuperar el liderato nacional.

Los parisinos no dependen para ello de sí mismos ya que son segundos de la tabla a un punto del primero, el Marsella, que también el sábado visita el terreno del Lens.

El PSG juega cuatro horas antes que el Marsella, por lo que puede enviar presión a su histórico enemigo. Acabar el día líder le permitiría culminar una semana muy importante, en la que se puso líder en la Champions y en la que registró el esperado regreso de Ousmane Dembelé, su Balón de Oro, que estaba de baja desde principios de septiembre.

"Es un placer ver a este equipo jugar al fútbol. Es bonito ver a Ousmane de regreso en los terrenos de juego", celebró el entrenador Luis Enrique después de la goleada del martes.

Dembelé firmó además uno de los tantos del PSG en el partido, el sexto de su equipo en el BayArena.

El primero de la noche en Leverkusen lo firmó el defensa ecuatoriano Willian Pacho, que considera importante que su equipo pueda ahora encadenar victorias, pensando ya en la visita de este fin de semana a Bretaña.

"No importa el rival, siempre hay que querer ganar. Si ganas un partido, quieres ganar el siguiente, ser capaz de encadenar victorias", señaló después de ganar en Alemania.

Como el PSG, el Brest viene de encadenar dos empates seguidos en la Ligue 1. En su caso es duodécimo en la clasificación francesa y poder derrotar al vigente campeón de Europa parece una misión francamente difícil.

"Vencer al PSG sería algo estupendo. Esperemos que contra nosotros hagan rotaciones, pero Luis Enrique me respeta mucho, así que contra mí siempre pone a su mejor equipo. Para nosotros es un partido con nada que perder y mucho que ganar", valoró el técnico Eric Roy, quitando presión a sus hombres.

-- Programa de la 9ª jornada de la Ligue 1

- Viernes:

(18:45 GMT) París FC - Nantes

- Sábado:

(15:00 GMT) Brest - París SG

(17:00 GMT) Mónaco - Toulouse

(19:05 GMT) Lens - Marsella

- Domingo:

(13:00 GMT) Lille - Metz

(15:15 GMT) Angers - Lorient

Auxerre - Le Havre

Rennes - Niza

(18:45 GMT) Lyon - Estrasburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 18 8 6 0 2 21 7 14

2. París SG 17 8 5 2 1 16 8 8

3. Estrasburgo 16 8 5 1 2 17 10 7

4. Lens 16 8 5 1 2 12 7 5

5. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3

6. Lille 14 8 4 2 2 16 10 6

7. Mónaco 14 8 4 2 2 17 13 4

8. Toulouse 13 8 4 1 3 15 12 3

9. Rennes 11 8 2 5 1 11 12 -1

10. Niza 11 8 3 2 3 12 14 -2

11. París FC 10 8 3 1 4 13 15 -2

12. Brest 9 8 2 3 3 14 14 0

13. Lorient 8 8 2 2 4 12 19 -7

14. Auxerre 7 8 2 1 5 7 12 -5

15.

Nantes 6 8 1 3 4 5 9 -4 16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6 17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8 18. Metz 2 8 0 2 6 5 20 -15