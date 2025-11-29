El PSG cae 1-0 en Mónaco y podría perder el liderato

El París Saint-Germain sufrió su segunda derrota de la temporada de la Ligue 1, este sábado en la 14ª jornada por 1-0 en el campo del Mónaco, que reacciona así después de haber ido quedando descolgado de la pelea por el título en las últimas semanas.

Un solitario tanto del japonés Takumi Minamino en el minuto 68 decidió el partido en el estadio Louis II, donde los locales sufrieron en la recta final para mantener su victoria al quedarse con diez hombres en el 80 por la expulsión del defensa alemán Thilo Kehrer, un exjugador precisamente del PSG.

Con 30 puntos, los parisinos ven ahora en serio riesgo su liderato ya que tienen dos de ventaja sobre el Marsella (2º), que recibe en el último turno del sábado al Toulouse (10º), y que el Lens (3º), que se desplaza el domingo a Angers (11º).

En caso de que esos dos perseguidores ganen sus partidos ante formaciones de la zona media de la tabla, el PSG caería a la tercera posición del campeonato.

El Mónaco, que venía de perder tres partidos seguidos en la Ligue 1, frena su crisis y remonta provisionalmente a la sexta posición de la clasificación.

