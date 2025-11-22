El PSG cumple con 3-0 ante Le Havre y vuelve a liderar la Ligue 1

El París Saint-Germain volvió a situarse en lo más alto de la clasificación de la Ligue 1 gracias a su victoria lógica por 3-0 sobre Le Havre en el Parque de los Príncipes, este sábado en la 13ª jornada.

De esta forma, el PSG, pese a no contar con varios hombres importantes, recuperó los mandos de la clasificación, que había cedido provisionalmente el viernes al Marsella, que goleó 5-1 en Niza.

Los marselleses se quedan segundos a dos puntos y siguen igualados con el Lens (3º), que este sábado consiguió una victoria importante (1-0) en casa ante el Estrasburgo (4º), gracias a un solitario tanto del internacional burkinés Ismaëlo Ganiou (69).

En el partido de París, Le Havre generó peligro en el inicio, especialmente con una clarísima ocasión que desbarató con una mano salvadora en el último momento el arquero Lucas Chevalier en el 24.

Cinco minutos más tarde, el surcoreano Lee Kang-in (29') abrió el marcador rematando a placer en el segundo palo un balón que se había paseado por el área y en el que Nuno Mendes firmó la asistencia.

Otro portugués, Joao Neves, consiguió el segundo de la velada, en el 65, tocando tras un rebote y el balón dio en el palo antes de colarse en el interior de la portería visitante.

El tercero y definitivo llegó en el 87, cuando Bradley Barcola anotó asistido por Khvicha Kvaratshkhelia.

Chevalier hizo el resto, conteniendo con intervenciones magníficas cualquier intento de los normandos durante el partido.

El PSG no tuvo que echar de menos a varios pesos pesados que están de baja por lesión como Ousmane Dembélé (gemelo), Achraf Hakimi (esguince de tobillo) o Desiré Doué (muslo).

La victoria permite al PSG ganar confianza antes de su duelo del miércoles ante el Tottenham en la quinta jornada de la Liga de Campeones europea.

Ese choque es especialmente importante para el campeón de Francia y de Europa ya que en la anterior fecha, a principios de este mes, perdió como local contra el Bayern de Múnich.

ali-dr/dam