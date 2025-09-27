El PSG cura sus heridas ante el Auxerre y recupera el liderato

Después de sufrir el lunes en el Clásico ante el Marsella su primer revés de la temporada, el París Saint-Germain reaccionó con una victoria balsámica en su estadio ante el Auxerre (2-0), este sábado en la 6ª jornada de la Ligue 1.

Gracias a ella, el PSG recupera los mandos de la clasificación, aprovechando el resbalón del equipo que había empezado en la primera plaza esta sexta fecha del campeonato, el Mónaco, que este sábado cayó 3-1 en su desplazamiento a Lorient.

El PSG, cuyo flamante Balón de Oro Ousmane Dembelé vio el partido desde la grada por una lesión en un muslo, queda en la primera posición con 15 puntos, tres más que el Marsella (2º), que el viernes había goleado 1-2 en el campo del Estrasburgo, y que el propio Mónaco, que cae al tercer lugar.

Lesiones de Vitinha y 'Kvara'

La peor noticia para el PSG en el partido fue el cambio forzado por un problema físico de Vitinha, a apenas cuatro días de visitar al FC Barcelona en la Liga de Campeones.

Antes de su cambio, el jugador luso había participado activamente en la apertura del marcador, sirviendo desde la frontal del área un balón por alto que su compañero ucraniano Illya Zabarnyi convirtió de volea en el 1-0 en el minuto 33. Dos minutos después, Vitinha dejó, con gesto muy serio, su lugar en el campo a Achraf Hakimi.

En el descanso fue también cambiado Khvicha Kvaratshkhelia, que se había quejado de dolor en el muslo izquierdo y que cedió su puesto a Bradley Barcola.

El brasileño Lucas Beraldo, a centro del joven Senny Mayulu, anotó de cabeza el segundo y definitivo de los parisinos en el 55.

La cuenta pudo ser más amplia, pero en el 73 se anuló un gol a Hakimi.

Revés del Mónaco

Otro candidato a estar arriba, el Mónaco, tuvo un parón en seco en sus aspiraciones al perder 3-1 en el terreno del Lorient (10º).

"Es una derrota inesperada porque pensábamos en ganar aquí. Creo que la segunda amarilla a Thilo Kehrer influyó mucho", dijo el entrenador austríaco del Mónaco, Adi Hütter, en referencia a que su equipo tuvo que jugar con diez hombres desde el minuto 38.

El equipo bretón se adelantó poco después de esa tarjeta roja, en el 40, gracias al marfileño Mohamed Bamba y en la segunda mitad sentenció Pablo Pagis con un doblete (76, 82).

Con todo más que decidido, el español Ansu Fati maquilló la derrota monegasca transformando un penal en el 90+8 y firmando así su tercer tanto en la Ligue 1.

El conjunto del Principado sufre este resbalón justo antes de recibir al Manchester City en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

En el otro partido del sábado, Toulouse (9º) y Nantes (15º) igualaron 2-2.

Por dos ocasiones se adelantó el Nantes, con tantos del sueco Mayckel Lahdo (45+4) y Louis Leroux (61), y también dos veces consiguió reequilibrar el Toulouse, por las dianas de Yann Gboho (47) y del noruego Aron Donnum (68 de penal).

