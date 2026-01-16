El PSG cura sus heridas con el liderato gracias a Dembélé

Un doblete del Balón de Oro Ousmane Dembélé impulsó al Paris Saint-Germain ante el Lille, al que venció 3-0 este viernes en la 18ª jornada de la Ligue 1, donde el equipo de la capital se coloca como líder provisional.

El PSG suma ahora 42 puntos, dos más que el Lens (40), que tiene la posibilidad de recuperar el primer lugar al recibir el sábado al Auxerre (17º, penúltimo).

El choque de este viernes en el Parque de los Príncipes se presentaba como una trampa para el PSG, cuatro días después de una dolorosa eliminación en dieciseisavos de final de la Copa de Francia ante su vecino París FC y a cuatro días de visitar Lisboa para jugar ante el Sporting en la Liga de Campeones.

El entrenador Luis Enrique no quería más sorpresas y alineó a sus principales jugadores, sin reservar fuerzas para la Champions, consciente de que la victoria era una obligación para calmar los ánimos.

- Sexto gol de Barcola -

Dembélé asumió desde muy pronto el liderazgo del equipo y firmó dos tantos en momentos clave del partido.

En el 13, el atacante estrella del equipo respondió al buen inicio de partido del Lille con un disparo desde lejos ajustado al palo, con el que batió a Berke Özer.

Después, en el 64, superó por alto al guardameta visitante.

Antes, Olivier Giroud había intentado un globo similar en la otra portería, pero en ese caso el balón dio en el larguero.

Con todo decidido, Bradley Barcola puso la cereza sobre el pastel con el 3-0 definitivo (90+3').

Barcola, con seis tantos, es el máximo anotador del PSG en Ligue 1 esta temporada. Le sigue ahora Dembélé, que ha pasado un tiempo importante de baja por lesión y que acumula ahora cinco goles en esta edición del campeonato galo.

"La eliminación en Copa fue frustrante, pero los grandes equipos no pueden ganar siempre. Así es el fútbol y es parte de su atractivo", estimó el arquero del PSG, Lucas Chevalier, después del triunfo.

"Me sorprendió que decidiera ese globo, pero Dembélé ha demostrado hoy que por algo es el Balón de Oro", aplaudió.

El Lille, cuarto clasificado, podría perder su lugar en la zona Champions ya que tiene a dos puntos al Lyon (5º) y al Rennes (6º), que el domingo se enfrentan como locales a Brest (11º) y Le Havre (13º), respectivamente.

- Cuarta derrota seguida del Mónaco -

Mientras, el Mónaco ahondó en su profunda crisis encadenando una cuarta derrota consecutiva, esta vez como local por 3-1 ante el Lorient.

En total, los monegascos han caído en siete de las últimas ocho jornadas en la Ligue 1, algo que no le había ocurrido al club en su historia ni en primera ni en segunda división.

Una situación crítica que se agrava todavía más justo antes de visitar al Real Madrid el martes de la nueva semana en la séptima jornada de la Liga de Campeones.

En la clasificación de la Ligue 1, el Mónaco ha pasado de pelear por el título a caer al noveno lugar, a la espera del resto de partidos del fin de semana.

Está además provisionalmente a nueve puntos de la zona de Liga de Campeones.

Bamba Dieng había adelantado al Lorient en el 68 y Ansu Fati había igualado para el Mónaco en el 76. En la recta final, los bretones dejaron helado el estadio Louis II al anotar por partida doble, por medio de Jean-Victor Makengo (85) y Dermane Karim (87).

Gracias a su triunfo, el Lorient (12º) se asienta en la parte media de la tabla, con ocho puntos sobre la zona roja de la clasificación.