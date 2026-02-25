El PSG, defensor del título, elimina al Mónaco y pasa a octavos de Liga de Campeones

Con muchos más problemas de los previstos, el Paris Saint-Germain se clasificó a octavos de final de la Liga de Campeones al empatar 2-2 en casa ante el Mónaco, este miércoles en la vuelta del playoff de repesca, donde hizo valer la victoria 3-2 de la ida.

En el sorteo del viernes, el PSG quedará emparejado con el FC Barcelona o el Chelsea, ese último su verdugo en la final del Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado.

El Mónaco, apenas octavo en la Ligue 1, hizo sudar mucho al PSG en esta eliminatoria e incluso igualó el partido de vuelta en el 90+1, gracias a Jordan Teze, lo que le dejaba a apenas un tanto de haber forzado la prórroga, algo que intentó hasta el último suspiro.