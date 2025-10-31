El PSG defiende el liderato ante el Niza con cinco equipos al acecho

Sin Désiré Doué, lesionado para "varias semanas" el miércoles, el París Saint-Germain tiene el sábado la misión de ganar al Niza en la 11ª jornada de la Ligue 1 para mantenerse líder, justo antes de un importante partido de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.

Olvidarse de ese compromiso ante el gigante alemán será seguramente la principal dificultad para Luis Enrique, que no quiere más sorpresas, después del decepcionante empate 1-1 del miércoles en Lorient.

"El fútbol es así, pero no hay que preocuparse", dijo el entrenador español este viernes en una conferencia de prensa.

"No olvidemos que seguimos primeros, pero claro que debemos mejorar. La Ligue 1 la gana el equipo que es más regular, no en los diez primeros partidos de la temporadas sino durante toda la campaña entera", recordó.

Ese partido en Bretaña se cobró además a Doué como víctima, con un problema en los isquiotibiales que dificultará la misión al PSG en sus próximos partidos.

Enfrente estará el sábado en el Parque de los Príncipes un Niza que es octavo en la tabla y que la pasada temporada ya se impuso en ese estadio por 1-3.

"Sé que tendrán ganas de una victoria antes de jugar ante el Bayern, pero vamos allí a ver qué podemos conseguir.

“Ganamos allí la pasada temporada con mucha energía y mucho acierto", recordó el entrenador del Niza, Franck Haise.

La cabeza de la tabla en Francia tiene un atasco y las diferencias son muy pequeñas, por lo que cualquier paso en falso mueve las fichas del tablero.

El Mónaco, que el miércoles brilló ofensivamente en su victoria 3-5 en Nantes, llega a esta jornada como segundo de la clasificación, a apenas un punto del PSG.

Recibe el sábado al París FC (12º) y se esperaba la posible presencia de Paul Pogba en la convocatoria del partido, pero el viernes el club anunció que el jugador se había lesionado en un tobillo en el entrenamiento del jueves.

Fichado antes de la actual temporada después de dos años de suspensión y trabajando la puesta a punto desde entonces, Pogba (32 años) sigue retrasando su esperado regreso a la competición.

Detrás de los dos primeros, cuatro equipos están con 19 puntos, a uno del Mónaco y a dos del PSG: son Marsella, Estrasburgo, Lyon y Lens, en ese orden según la diferencia de goles.

Ello quiere decir que los seis primeros de la tabla en Francia están en un margen de apenas dos puntos, una emoción inusual en un campeonato donde el PSG acostumbra a dejar clara su superioridad desde muy pronto.

Marsella (3º) y Lyon (5º) tuvieron empates decepcionantes el miércoles y tienen una buena ocasión para desquitarse ante equipos de la mitad baja de la clasificación, Auxerre (17º) y Brest (14º), respectivamente.

El Estrasburgo (4º) visitará al Rennes (10º) intentando surfear la ola del buen momento de su atacante argentino Joaquín Panichelli, que sigue encadenando gol tras gol y lidera la tabla de máximos anotadores de la Ligue 1 con 9 dianas, dos de ventaja sobre su primer perseguidor.

-- Programa de la 11ª jornada de la Ligue 1

- Sábado:

(16h00 GMT) París SG - Niza

(18h00 GMT) Mónaco - París FC

(20h05 GMT) Auxerre - Marsella

- Domingo:

(14h00 GMT) Rennes - Estrasburgo

(16h15 GMT) Lens - Lorient

Lille - Angers

Nantes - Metz

Toulouse - Le Havre

(19h45 GMT) Brest - Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC dif

1. París SG 21 10 6 3 1 20 9 11

2. Mónaco 20 10 6 2 2 23 16 7

3. Marsella 19 10 6 1 3 24 11 13

4. Estrasburgo 19 10 6 1 3 21 12 9

5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

8. Niza 17 10 5 2 3 16 15 1

9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2

11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

12. París FC 11 10 3 2 5 17 20 -3

13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18

