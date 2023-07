el psg destituye a galtier y nombra al español luis enrique como nuevo entrenador

(Agrega detalles, citas, contexto y autoría, cambia titular y redacción)

By Rohith Nair

5 jul (Reuters) -

El campeón de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain,

destituyó el miércoles

a su entrenador Christophe Galtier y lo sustituyó por el extécnico del Barcelona y seleccionador español, Luis Enrique.

Enrique llevó al Barcelona a ganar el triplete en la temporada 2014-15 y a España a las semifinales de la Eurocopa de 2020. Dejó la selección tras quedar eliminada de la Copa Mundial de 2022 en octavos de final.

El español se quedó sin trabajo desde entonces antes de firmar un contrato con el PSG hasta 2025 y enseguida aceptó la presión de tener que ganar la Liga de Campeones, un trofeo que se le ha escapado al club francés a pesar de su dominio local.

"Estoy encantado de estar aquí. (...) No hablo francés, pero he empezado a aprenderlo", declaró Luis Enrique a la prensa.

"Me encanta esta presión. Decenas de equipos tienen este mismo sueño, a veces equipos que tienen más experiencia que nosotros".

"La Liga de Campeones es casi injusta porque un mal partido y sales de la competición, pero eso no es excusa para nosotros".

El técnico de 53 años se incorpora al PSG, donde el poder de los jugadores ha puesto las cosas difíciles a los entrenadores en el pasado, pero asegura que no tendrá problemas para gestionar grandes egos.

"He estado en el Barcelona, he entrenado a grandes clubes, he tenido estrellas, los jugadores son egoístas e inteligentes", dijo.

"Se comprometen contigo si saben que estás ahí para ayudarles. Tienes que darles un escenario para que puedan rendir al máximo".

Fracaso en la liga de campeones

Galtier había firmado un contrato de dos años cuando llegó al Parque de los Príncipes de cara a la temporada 2022-23, pero a pesar de guiar al PSG a un undécimo título de la Ligue 1, un récord, su fracaso en la Liga de Campeones volvió a atormentarle.

"El Paris Saint-Germain y Christophe Galtier han decidido rescindir su contrato como entrenador del primer equipo", dijo el PSG en un comunicado.

"El club quiere rendir homenaje a su profesionalidad y compromiso, que ayudaron a los 'Rouge & Bleu' a ganar un histórico undécimo título de campeón de Francia".

Galtier también fue detenido para ser interrogado la semana pasada en el marco de una investigación por presunta discriminación cuando estaba en el Niza, tras las acusaciones de Julien Fournier, su ex director de fútbol.

Galtier, de 56 años, negó haber hecho comentarios racistas cuando la fiscalía abrió en abril una investigación preliminar sobre "discriminación basada en una supuesta raza o religión".

Descontento de los aficionados

El noveno título de liga del PSG en 11 años no sirvió para infundir fe en el exentrenador del Niza tras su discreta eliminación en la Champions, donde cayó a manos del Bayern de Múnich, con el equipo francés perdiendo los dos partidos de octavos de final sin anotar.

El PSG, invicto en todas las competiciones en la primera mitad de la temporada, encadenó 10 derrotas desde principios de año e incluso tres consecutivas en febrero, en medio del creciente descontento de la afición.

El bajón de rendimiento de la mayoría de los jugadores tras el parón de la Copa Mundial y la mala racha llevaron a los hinchas a protestar ante la casa del delantero Neymar, lesionado, y a abuchear al delantero argentino Lionel Messi en los partidos en casa.

Galtier también se vio obligado a sortear los problemas del club después de que el PSG suspendiera a Messi por un viaje no autorizado a Arabia Saudita un día después de una derrota por 3-1 en casa ante el Lorient, cuando se suponía que debía estar entrenando con su equipo en su lugar.

Galtier dijo que la decisión no tenía nada que ver con él y que sólo se esperaba que acatara la decisión del club.

"No puedo decir que haya sido un periodo agradable", reconoció entonces.

Finalmente, Messi optó por no renovar su contrato y anunció su intención de fichar por el Inter Miami, de la Major League Soccer estadounidense. (Información de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters