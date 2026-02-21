El PSG domina al Metz 3-0 y recupera el liderato en Ligue 1
El París Saint-Germain se impuso con comodidad al Metz por 3-0 este sábado en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa, y recuperó el liderato de la Ligue 1, que ostentaba el Lens, derrotado 3-2 horas antes por el Mónaco en la 23ª fecha.
Ante el colista, los parisinos no tardaron en reflejar su superioridad gracias a Désiré Doué (3').
Justo antes de la pausa asestaron un golpe casi definitivo al Metz con el gol de Bradley Barcola (45+3').
El undécimo gol de la temporada de Gonçalo Ramos ratificó el dominio del equipo dirigido por Luis Enrique (77').
Con 54 puntos, el vigente campeón de Francia y de Europa aventaja en dos unidades al Lens.