El PSG domina al Metz 3-0 y recupera liderato en Ligue 1

El París Saint-Germain se impuso con comodidad al Metz por 3-0 este sábado en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa, y recuperó el liderato de la Ligue 1, que ostentaba el Lens, derrotado 3-2 horas antes por el Mónaco en la 23ª fecha.

Ante el colista, los parisinos no tardaron en reflejar su superioridad gracias a Désiré Doué (3'), que firmó su tercer gol en cuatro días tras el doblete en Liga de Campeones el martes en el triunfo 3-2 ante el Mónaco.

Justo antes de la pausa los locales asestaron un golpe casi definitivo al Metz con el gol de Bradley Barcola (45+3'), de cabeza y casi sin oposición.

El undécimo gol de la temporada de Gonçalo Ramos, de potente zurdazo dentro del área, ratificó el dominio del equipo dirigido por Luis Enrique (77').

Con 54 puntos, el vigente campeón de Francia y de Europa aventaja en dos unidades al Lens.

El conjunto parisino deja hechos los deberes domésticos antes de la vuelta de los playoffs de Champions el miércoles contra el Mónaco.

- Fin de racha como local -

El Lens se vio sorprendido por el Mónaco (3-2) en el estadio Bollaert de la ciudad del norte de Francia.

Los Sangre y Oro parecían encarrilar el partido con los goles de Odsonne Edouard (3') y de Florian Thauvin (56'), pero el internacional estadounidense Folarin Balogun (63') metió en el partido al conjunto del Principado, que remontó en dos minutos por medio del capitán Denis Zakaria (70') y del delantero español Ansu Fati (72').

El equipo sorpresa de la temporada en Francia llevaba diez victorias en sus diez últimos coetjos ante su afición, y no había perdido ningún partido después de haberse adelantado en el marcador.

"Teníamos la victoria en las manos, estuvimos bastante bien en nuestro segundo tiempo, y es cierto que nuestros tres goles son errores individuales y colectivos", analizó el DT local, Pierre Sage.

El Mónaco, por su parte, asciende al sexto puesto, plenamente reenganchado en la lucha por la clasificación europea tras haber ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos de Ligue 1.

Y en el otro partido del día, Toulouse (9º) y Paris FC (15º) se neutralizaron (1-1). Aunque el empate tuvo consecuencias para el técnico del otro equipo de la capital, Stéphane Gilli, que será destituido y reemplazado por Antoine Kombouaré, según supo la AFP.

El viernes, el Olympique de Marsella perdió 2-0 en Brest en debut de Habib Beye como nuevo entrenador del equipo marsellés.