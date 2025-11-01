El PSG gana 1-0 al Niza con un gol de Gonçalo Ramos en el descuento

El portugués Gonçalo Ramos dio la victoria en los últimos instantes al París Saint-Germain ante el Niza (1-0), este sábado en la apertura de la 11ª jornada de la Ligue 1, con lo que el equipo de la capital se aseguró seguir líder.

El PSG monopolizó el control del balón pero los visitantes resistieron con una defensa férrea donde solo Ramos encontró una fisura, ya en el 90+4, para dar tranquilidad a su equipo justo antes del importante duelo del martes ante el Bayern de Múnich alemán en la cuarta jornada de la Liga de Campeones europea.

Gracias a su triunfo, los parisinos se adelantan provisionalmente con cuatro puntos más que el Mónaco (2º) y cinco más que el Marsella (3º), que este sábado se enfrentan a París FC (12º) y Auxerre (17º), respectivamente.

