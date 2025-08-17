El PSG inicia la defensa del título de Ligue 1 con triunfo gris en Nantes

El París Saint-Germain, con un once inicial con varios teóricos suplentes, hizo un partido sin brillo pero ganó 1-0 en el campo del Nantes, este domingo en el cierre de la primera jornada de la Ligue 1.

El equipo del DT español Luis Enrique cumplió así la misión de llevarse los tres primeros puntos, apenas cuatro días después de ganar la Supercopa de Europa en tanda de penales al Tottenham.

La victoria del PSG en La Beaujoire llegó gracias a un solitario tanto del portugués Vitinha, con un disparo desde lejos en el minuto 67.

El nuevo arquero de los parisinos, Lucas Chevalier, pudo mantener su portería imbatida en su primer partido liguero con el equipo de la capital, donde también debutó el defensa ucraniano Illia Zabarnyi, otra de sus caras nuevas.

Fase de rodaje

La imagen del PSG no fue la mejor pero el equipo está todavía en fase de rodaje.

Luis Enrique no recuperó a todas sus tropas hasta el 6 de agosto, apenas tres semanas después del final de una temporada que fue histórica para el PSG por el primer título en la Liga de Campeones, pero que se saldó con una bofetada ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

De entrada, el entrenador asturiano decidió dejar fuera del once inicial a varios pesos pesados (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Desiré Doué) y los habituales suplentes, por el pobre fútbol mostrado, no aprovecharon la oportunidad.

En la primera mitad, la única acción destacada del PSG fue un disparo en una posición descentrada de Gonçalo Ramos, que fue despejado por el arquero Anthony Lopes, en una acción que recordaba a un mítico gol de Pedro Pauleta al Marsella en 2004.

Fue finalmente otro portugués, Vitinha, el que en el 67 alivió al PSG y le terminó dando la victoria.

Eso permite al equipo seguir los pasos de Mónaco y Lyon, que ganaron sus partidos el sábado, y de entrada el PSG saca ya tres puntos al subcampeón Marsella, derrotado el viernes de visita por el Rennes.

Giroud vuelve con gol y empate

En el resto de partidos del día se destacó el regreso del veterano delantero Olivier Giroud a la Ligue 1, trece años después de haber abandonado el Montpellier para iniciar una carrera que le llevó sucesivamente a Arsenal, Chelsea, AC Milan y Los Ángeles FC.

A los 38 años, el máximo goleador histórico de la selección francesa (57 tantos) se ha unido al Lille y arrancó de la mejor manera, marcando en el minuto 11.

Su compañero islandés Hakon Haraldsson amplió la cuenta en el 26, aunque el Brest equilibró después con un doblete del maliense Kamory Doumbia (34, 51).

El belga Ngal'ayel Mukau puso de nuevo al Lille con ventaja, en el 66, y Julien Le Cardinal estableció en el 75 el 3-3 definitivo.

"Es una auténtica alegría poder volver al césped de la Ligue 1.

“Un estadio pequeño, un buen ambiente y espectáculo para los hinchas y los telespectadores”, resumió Giroud sobre este primer partido de la temporada liguera.

Por su parte, Angers, Estrasburgo y Auxerre ganaron por 1-0 ante París FC, Metz y Lorient, respectivamente.

El París FC, una de las novedades del campeonato, no pudo arrancar por lo tanto con buen pie en una temporada en la que brindará a la capital francesa un inusual y esperado derbi.