El PSG luce su condición de campeón europeo, Bayern y Liverpool, de aspirantes

Con la misma inercia con la que conquistó la 'Orejona' en mayo ante el Inter, el PSG goleó este miércoles a otro equipo italiano, el Atalanta (4-0), para mostrar su candidatura a revalidar una corona europea a la que también aspiran Liverpool y Bayern.

Los 'Reds' se valieron de un gol de cabeza de Virgil van Dijk 'in extremis' para dejar sin efecto el trabajo contracorriente de un Atlético de Madrid que levantó un 2-0 en contra pero que terminó perdiendo 3-2 en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Y en Múnich, el Bayern cortó la racha inglesa de dos victorias la víspera (Arsenal y Tottenham), derrotando 3-1 al Chelsea con un doblete de Harry Kane.

Marquinhos abre la goleada

Tras su victoria en el Parque de los Príncipes, el PSG ya lidera la liga de 36 equipos a la espera de que se cierre la jornada el jueves.

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos, el capitán que levantó la primera 'Orejona' en la historia del club, en el minuto 3, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39) y los portugueses Nuno Mendes (51) y Gonçalo Ramos (90+1) exhibieron el hambre renovado del grupo de Luis Enrique.

El DT español siguió el partido durante la primera parte desde la tribuna, con unos cascos para comunicarse con su banquillo, para tener una mejor perspectiva del campo, como si de un técnico de rugby se tratara.

Goleador por partida doble ante el Chelsea (3-1), Harry Kane y su Bayern de Múnich se cobraron viejas deudas ante los Blues.

Porque Kane las tuvo de todos los colores con sus vecinos londinenses durante sus más de diez años defendiendo la camiseta del Tottenham, con la moneda cayendo más a menudo de cruz que de cara.

Y el Chelsea se había llevado la Champions en 2012 tras ganar una final de ingrato recuerdo para el Bayern en su propio estadio.

Ante el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes en julio, el Bayern se enfrentaba a priori a uno de sus rivales más complicados de la primera fase, junto a los desplazamientos a Londres ante el Arsenal y a París ante el PSG.

Dobletes de Kane y Thuram

El vigente campeón y actual líder de la Bundesliga alemana se puso por delante con un gol en propia puerta del defensor sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane convirtió un penal ante el arquero español Robert Sánchez.

El Chelsea de Enzo Maresca no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida crontra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.

Pero la presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó a Kane, orientó el cuerpo dentro del área, y envió raso ajustado al palo largo (63) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions.

Lo mismo que el Liverpool, que se puso pronto con un 2-0 ante un Atlético de Madrid, que después de hacer lo más difícil en Anfield volvió a sufrir la maldición del último minuto.

Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81).

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds.

En su primer partido al más alto nivel, el Paphos chipriota aguantó ante el Olympiakos griego (0-0) pese a jugar con un hombre menos durante más de una hora.

Otro modesto, el Bodo Glimt, se fue satisfecho de Praga con su empate ante el Slavia (2-2).

Y el vigente subcampeón, el Inter de Milán, venció 2-0 a otro histórico como el Ajax con doblete de Marcus Thuram.

