El PSG mantiene el perfil bajo pero guarda el liderato en Estrasburgo

Con diez jugadores el último cuarto de hora, el París Saint-Germain solventó con dificultad su visita al Estrasburgo (2-1), este domingo en la 20ª jornada de la Ligue 1, en la que vuelve a ocupar el primer puesto con dos puntos de ventaja sobre el Lens.

Tras la victoria del Lens contra Le Havre el viernes (1-0), el PSG tenía la misión de ganar para recuperar el primer puesto, además de sumar algo de confianza después del empate del miércoles en la Liga de Campeones contra el Newcastle (1-1), que le empuja a jugar la repesca contra el Mónaco.

Pero en el estadio de la Meinau contra el Estrasburgo (7º), el PSG no mostró gran cosa y sigue sin ofrecer verdaderas garantías.

- Panichelli falla un penal -

Incluso se vio superado durante buena parte del partido por los alsacianos, que aprovecharon los espacios dejados por la presión alta de los parisinos.

Pero contaban con Matveï Safonov, que detuvo el penalti de Joaquín Panichelli, señalado por una mano de Marquinhos (17').

Fue la quinta vez esta temporada que el ruso atajaba un penalti de siete intentos, según la empresa de estadística Opta.

El guardameta, que ha relegado a Lucas Chevalier al banquillo en los dos últimos partidos, se mostró a continuación rápido de reflejos (21'), tras haber ya rechazado un disparo de Diego Moreira (14').

Finalmente el ruso fue sorprendido en el empate de los locales con el gol de Guéla Doué, solo en el área, cuyo remate se coló entre sus piernas (1-1, 27').

Cinco minutos antes había abierto el marcador para el PSG Senny Mayulu (22'), asistido por Bradley Barcola.

El campeón de Europa, sin Fabián Ruiz (contusión en la rodilla izquierda) ni Khvicha Kvaratskhelia (esguince en el tobillo derecho) se mostraba lejos de la excelencia, sin chispa física y con posesiones estériles.

En la recta final Achraf Hakimi fue expulsado por un pisotón con la plancha en la tibia de Panichelli (74').

Reducidos a diez durante un cuarto de hora, los parisinos lograron volver a ponerse por delante en el marcador gracias a un gran trabajo de Lee Kang-In y Warren Zaïre-Emery, culminado con un cabezazo de Nuno Mendes (81').

En el banquillo al inicio del partido, Ousmane Dembélé y Désiré Doué no mostraron gran cosa, salvo un disparo con rosca (56') del segundo.

- El Lyon, en gran racha -

Antes, un gol del joven danés Noah Nartey, titular por primera vez, permitió al Lyon (4º) imponerse ante el Lille (1-0) en su Groupama Stadium, una victoria que le permite alcanzar al Marsella (3º).

En gran forma, el Lyon firmó su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones. Queda por detrás del Marsella por la diferencia de goles (+13 contra +24), pero aleja al Lille (5º) a siete puntos.

Fichado el 19 de enero por US$7,5 millones (US$8,89 millones de dólares), Nartey, de 20 años y exjugador del Brondby, apareció por primera vez con su nuevo equipo y su rendimiento fue muy alentador.

En el primer tiro a puerta de su nuevo equipo en el partido logró la ventaja decisiva al rematar de interior un pase atrás del neerlandés Ruben Kluivert tras una impresionante internada por el costado izquierdo (37').

Como el brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid y que esta vez no vio puerta, marcó en su primer partido con el Lyon. En su caso fue en dieciseisavos de final de la Copa de Francia, también ante el Lille (2-1), el 11 de enero.