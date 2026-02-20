El PSG no recurrirá su condena en su litigio laboral con Mbappé, dice el club a la AFP

El Paris Saint-Germain decidió "no interponer recurso" a la condena que le impuso a mediados de diciembre el tribunal de trabajo de París, que le ordenó pagar casi US$61 millones (US$72 millones) a su antigua estrella Kylian Mbappé, indicó el club galo a la AFP.

"En un ejercicio de responsabilidad y para poner término definitivo a un procedimiento que ha durado mucho, el club optó por no prolongar este contencioso", explicó el equipo en un comunicado este viernes.

"El Paris Saint-Germain mira ahora decididamente hacia el futuro, concentrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo", agregó.