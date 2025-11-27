El PSG pone a prueba el efecto "Pogback" en el Mónaco

El París SG, líder de la Ligue 1, visitará el sábado la cancha del Mónaco, un equipo que comenzó con muchas ambiciones la temporada, pero que pasa por una etapa de dificultades que espera superar con la vuelta a las canchas de Paul Pogba.

El campeón del mundo en 2018 volvió a competir el sábado pasado en Rennes tras más de dos años sin hacerlo por tener que cumplir una sanción por dopaje y por varias lesiones.

Su regreso, en los últimos minutos cuando su equipo ya perdía por 4-0 (resultado final de 4-1), no fue seguramente el que esperaba, pero lo más importante para el centrocampista de 32 años es que, tras varios meses de puesta a punto, al fin pudo jugar.

Objetivo: el Mundial

"Aún queda trabajo para recuperar la forma y poder jugar 90 minutos y ayudar lo máximo posible al equipo", explicó tras el partido en Rennes.

El sábado podría aumentar sus minutos de juego y hacerlo por primera vez ante el público monegasco.

"Trabajamos, hemos trabajado, hemos esperado más de dos años este momento. Hoy lo hemos logrado gracias a Dios. Vamos a continuar trabajando para lograr los objetivos", añadió.

Si su primer objetivo era volver a jugar al fútbol, el gran deseo de Pogba, que él mismo ha reconocido, es volver a la selección francesa y jugar el Mundial 2026.

Pero el camino es largo: "Tengo que ponerme en forma para ayudar al equipo porque si yo no estoy en forma, si juego mal y no rindo con el Mónaco, hay que olvidarse de la selección", admitió.

El equipo del Principado estaba llamado a ser una de las alternativas al PSG en la pelea por el título, pero un inicio irregular le acabó costando el puesto al austriaco Adi Hütter y los resultados no han mejorado con su sustituto, el belga Sébastien Pocognoli.

El Mónaco ha encadenado tres derrotas consecutivas que le han alejado de la cabeza de la Ligue 1 (8º a 10 puntos del PSG) y el partido contra el líder puede ser la última oportunidad de engancharse a la parte alta de la tabla.

Marsella al alza

El miércoles, además, sufrió incluso para llevarse un punto en su visita al modesto Pafos (2-2), mientras que el PSG completó una obra de arte para remontar 5-3 al Tottenham, con actuación estelar de Vitinha, autor de un triplete.

Al contrario que el Mónaco, el Marsella está en una buena dinámica y suma tres victorias consecutivas, además de otra en Liga de Campeones que le mantiene en la pelea por clasificar a los cruces.

A dos puntos del PSG, el equipo entrenador por Roberto de Zerbi puede esperar un tropiezo de los parisinos en Mónaco para asaltar el liderato.

Incluso del Lens, tercero con los mismos puntos que Marsella, puede aspirar al liderato en caso de que fallen los dos primeros.

El grupo perseguidor (Lille, Estrasburgo, Rennes y Lyon), distanciados en al menos cinco puntos, no tienen más remedio que ganar para no verse más descolgados.

Programa de la 14ª jornada de la Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(19:45 GMT) Metz - Rennes

- Sábado:

(16:00 GMT) Mónaco - París SG

(18:00 GMT) París FC - Auxerre

(20:05 GMT) Marsella - Toulouse

- Domingo:

(14:00 GMT) Estrasburgo - Brest

(16:15 GMT) Angers - Lens

Lorient - Niza

Le Havre - Lille

(19:45 GMT) Lyon - Nantes

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 30 13 9 3 1 27 11 16

2. Marsella 28 13 9 1 3 33 12 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10

5. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7

6. Rennes 21 13 5 6 2 23 18 5

7. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

8. Mónaco 20 13 6 2 5 25 25 0

9. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1

11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4

12. París FC 14 13 4 2 7 20 25 -5

13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6

15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12

17. Metz 11 13 3 2 8 14 30 -16

18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12

bur-mcd/pm