El PSG pone en serio riesgo su liderazgo al caer en Mónaco

El París Saint-Germain sufrió su segunda derrota de la temporada de la Ligue 1, este sábado en la 14ª jornada por 1-0 en el campo del Mónaco, que reacciona así después de haber ido quedando descolgado de la pelea por el título en las últimas semanas.

Un solitario tanto del japonés Takumi Minamino en el minuto 68 decidió el partido en el estadio Louis II, donde los locales sufrieron en la recta final para mantener su victoria al quedarse con diez hombres en el 80 por la expulsión del defensa alemán Thilo Kehrer, un exjugador precisamente del PSG.

Con 30 puntos, los parisinos ven ahora en serio riesgo su liderato ya que tienen dos de ventaja sobre el Marsella (2º), que recibe en el último turno del sábado al Toulouse (10º), y que el Lens (3º), que se desplaza el domingo a Angers (11º).

En caso de que esos dos perseguidores ganen sus partidos ante formaciones de la zona media de la tabla, el PSG caería a la tercera posición del campeonato.

"Sin duda, ha sido el peor partido que hemos hecho esta temporada", sentenció el entrenador Luis Enrique en su conferencia de prensa.

"Los partidos hay que analizarlos y volver a verlos, pero hoy es más fácil: fue un partido lleno de imprecisiones, con muchos errores individuales y colectivos", lamentó.

El Mónaco, que venía de perder tres partidos seguidos en la Ligue 1, frena su crisis y remonta provisionalmente a la sexta posición de la clasificación.

Tanto el Mónaco como el PSG habían jugado este mismo miércoles en la Liga de Campeones y eso pareció notarse en el césped en este partido, con falta de frescura e ideas difusas, especialmente en el equipo de la capital.

Luis Enrique se había tomado en serio este partido y alineó su trío estelar en el centro del campo, incluido un Vitinha crecido tras su triplete ante el Tottenham en la Liga de Campeones, pero la fórmula no funcionó en esta ocasión.

Ovación para Pogba

El Mónaco se permitió incluso dominar el partido y llevar la iniciativa en muchos momentos ante un campeón de Francia y de Europa irreconocible.

La alegría fue completa para la hinchada del club del Principado, ya que además de esta gran victoria ante el gigante del fútbol francés pudo ver, por fin, a Paul Pogba sobre el campo.

El exinternacional galo de 32 años, fichado al principio de temporada, no debutó hasta el pasado fin de semana, en la derrota en Rennes, debido a la baja forma con la que llegó y una serie de lesiones.

Como el pasado fin de semana en Bretaña, Pogba fue suplente y jugó la parte final del partido, siendo ovacionado por los hinchas cuando entró al campo en el 86, reemplazando a Minamino.

