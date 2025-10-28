El PSG presenta una cifra de negocios récord

El Paris Saint-Germain presentó este martes una cifra de negocios récord de 837 millones de euros (US$975,6 millones) en el ejercicio 2024-25, que lo sitúa al nivel de los grandes clubes de Europa, a pesar de jugar en un estadio considerado demasiado "pequeño" para acompañar su crecimiento.

"Es una temporada histórica en el plano deportivo y económico", celebró en un comunicado el club parisino, proclamado campeón de Europa en mayo como colofón de una campaña exitosa.

Los éxitos del PSG, adquirido por Qatar Sports Investments en 2011, le han permitido elevar sus ingresos comerciales a 367 millones de euros, especialmente gracias a sus patrocinadores, cada vez más numerosos (31), y a una venta récord de sus productos oficiales.

Los ingresos "matchday" -billetería, restauración, etc.- aumentaron a 175 millones de euros.

Con 837 millones de euros de cifra de negocio (sin contar las ventas de jugadores), por los 806 millones el año pasado, el club parisino logra sentarse en la misma mesa que los grandes de Europa.

Aún lejos aparece el Real Madrid (1045 millones de euros según la clasificación Deloitte 2023-24), pero el PSG figura igualado con el Manchester City (837,8 millones de euros).

