El PSG recupera el color con una goleada al Rennes para acechar al Lens

Después del triunfo del Lens este sábado para consolidar su posición de líder, el PSG respondió con contundencia, 5-0 ante el Rennes, para situarse a un punto del primer puesto.

"Creo que en este momento el campeonato es más motivante, están Lens, Rennes, Marsella, Lille, Lyon, Estrasburgo, Mónaco...", dijo el técnico de los parisinos Luis Enrique el viernes sobre una temporada de Ligue 1 más disputada que de costumbre.

Más ambición

Resultado: en el Parque de los Príncipes sus jugadores mostraron rápidamente ambición, aunque fueron aún más contundentes después de la pausa.

Más aplicados que en los últimos tiempos en el campeonato, los parisinos nunca fueron molestados por los bretones (reducidos a diez durante el último cuarto de hora) y recuperaron su forma ofensiva, además de lograr una "portería a cero".

Después de una primera media hora aburrida, Khvicha Kvaratskhelia, muy activo, despertó al público con un bonito disparo de derecha desde fuera del área, tras una gran jugada (28').

Pero el Parque ya había tenido escalofríos unos segundos antes cuando Matvey Safonov había desviado un tiro de Estéban Lepaul al poste (28').

Doblete para "Kvara"

El ruso dispuso de su primera titularidad desde el inicio de la temporada. Sustituyó a Lucas Chevalier, lesionado en un tobillo.

Vigilante durante todo el partido, el portero de melena rubia fue decisivo en dos ocasiones (28', 33'), al igual que Brice Samba, que evitó un marcador aún más abultado al imponerse varias veces ante Bradley Barcola (58', 72'), en forma pero aún no lo suficientemente preciso.

Gracias a su trabajo en el lado derecho, Senny Mayulu marcó su segundo gol de la temporada (39') y "Kvara" logró un doblete (67').

Todavía sin ser titular, Ousmane Dembélé entró en juego durante media hora pero no se destacó mucho, a diferencia de otros dos suplentes: Ibrahim Mbaye, autor de un potente disparo a la escuadra (88') y Gonçalo Ramos (90'+1).

Antes de comparecer en el estadio del Athletic Bilbao en la Liga de Campeones el miércoles, los parisinos detuvieron brillantemente la racha de cuatro victorias de Rennes, metiendo mucha presión al Lens.

Dueño y señor del partido

El equipo del norte de Francia se había impuesto en Nantes (2-1).

Los goles del grupo dirigido por Pierre Sage fueron obra de Florian Thauvin (34') y Wesley Saïd (81').

El Lens fue dueño y señor del partido durante los primeros 35 minutos, en los que pudo haberlo dejado visto para sentencia. Los centros, ya fuesen en jugada o a pelota parada, eran su mejor arma.

El arquero local Anthony Lopes tuvo que emplearse para desbaratar un remate de cabeza de Malang Sarr en el primer palo, en un córner (6'), y para despejar un disparo con el exterior de su diestra de Odsonne Edouard (13').

Y después de todas esas alertas, el Lens terminó por trasladar al marcador su superioridad en el juego. El defensor francés de origen español Ruben Aguilar centró para que Thauvin rematase de cabeza libre de marca para hacer el primero.

El antiguo delantero marroquí del Granada (España), Youssef El-Arabi, había logrado la igualada para el Nantes (38') al aprovechar el rechace en un penal que le había detenido Robin Risser.

Ya en el segundo tiempo, un centro largo de Matthieu Udol encontró en el segundo palo de Saïd para devolver la ventaja a los suyos.

El Nantes, que sigue transitando la zona de peligro, podría verse relegado a los puestos de descenso de puntuar el Metz el domingo ante el colista Auxerre.

