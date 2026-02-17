El PSG remonta dos goles en Mónaco y encarrila su pase a octavos de Champions

Tras estar 2-0 en contra en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó al Mónaco imponiéndose por 3-2 en el estadio Luis II, este martes en la ida de la repesca de los octavos de la Liga de Campeones, pero perdió a su delantero Ousmane Dembélé, lesionado.

El Balón de Oro 2024 se retiró con molestias en un gemelo en el minuto 27.

Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (1' y 18'), y pese a un penalti fallado por Vitinha (22'), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29'), que sustituyó a Dembélé, y Achraf Hakimi (41').

Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin (48'), los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué (67').