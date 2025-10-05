El PSG se deja puntos en Lille, Panichelli sigue brillando en Estrasburgo

El París Saint-Germain se dejó dos puntos en Lille este domingo (1-1) pero pese a ello se irá al parón de selecciones como líder en solitario de la Ligue 1, campeonato en la que sigue brillando el argentino Joaquín Panichelli, autor de un doblete con el Estrasburgo.

Con el empate el PSG suma 16 unidades y se despega de un grupo de tres equipos empatados a 15 puntos: Marsella (2º), Estrasburgo (3º) y Lyon (4º).

Los hombres de Luis Enrique llegaban al norte de Francia presionados por los resultados del fin de semana, con victorias de dos de sus perseguidores que habían apretado la lucha por el liderato.

Tras una primera mitad sin goles, un increíble libre directo de Nuno Mendes (65') adelantó el encuentro para los visitantes, pero Ethan Mbappé (85'), hermano del exastro parisino Kylian -presente en las gradas del estadio Pierre Mauroy-, rescató un punto para los locales.

El joven de 18 años internó al área por la banda derecha y tras recortar a un defensa disparó un balón raso que se escurrió entre las manos del guardameta Lucas Chevalier, llegado a París el pasado verano boreal... procedente del Lille.

Un gol cargado de narrativa por lo que significa el apellido Mbappé en la capital gala y también por la llegada de Chevalier al PSG, que llevó a la salida de Gianluigi Donnarumma.

A la vuelta de la pausa por partidos de selecciones dentro de dos semanas el PSG recibirá en la octava fecha al Estrasburgo.

Panichelli "contento"

El Estrasburgo protagonizó la goleada de la jornada del fútbol francés, con un 5-0 al Angers en el que el argentino Joaquín Panichelli fue protagonista con un doblete (36' y 61'). También brilló su compatriota Valentín Barco, quien le brindó la asistencia de su primera diana.

"Contento por empezar así, siempre digo que lo más importante es el equipo. Si me toca ayudar con goles bienvenido sea", declaró Panichelli en zona mixta.

Con los del domingo son ya cinco las dianas de Panichelli en el campeonato, en lo alto de la tabla de goleadores junto con Ansu Fati, autor de un doblete de penal en Mónaco para lograr salvar un empate contra el Niza (2-2).

El gran perdedor de la jornada fue el Lyon, que contaba con la posibilidad de situarse como líder pero perdió en su cancha 2-1 contra el Toulouse, con un doblete en los minutos finales del brasileño Emersonn.

Un gol del belga Malick Fofana (24') dio ventaja a los locales, con un 1-0 que se mantuvo en el marcador hasta los últimos instantes del partido.

Emersonn, que había entrado en el minuto 71, mostró peligro desde sus primeros instantes sobre el césped y tuvo su primera gran ocasión en el 72.

El brasileño empató con un tiro desviado por Clinton Mata, que pasó por encima del guardameta Dominik Grief (87') y en los últimos instantes, remató de cabeza un córner para dejar en silencio al estadio Groupama.

