El PSG se impone 0-3 en Brest con doblete de Hakimi

El París Saint-Germain, que había empatado sus últimos dos partidos de liga, se reencontró este sábado con la victoria en Brest 0-3, con un doblete de Achraf Hakimi que devuelve a los parisinos al liderato provisional en esta 9ª jornada de Ligue 1.

El internacional marroquí de 26 años se coló en el área por la derecha, a la espalda de la defensa, y golpeó de primeras un envío perfectamente filtrado por Vitinha para adelantar a los parisinos (29'). Diez minutos después, aprovechó un pase del georgiano Kvicha Kravastkhelia para firmar su doblete (39') y asegurar los tres puntos de su equipo.

El Brest contó con una gran ocasión para recortar distancias en la segunda mitad, pero Romain del Castillo desperdició un penal (59'), con un disparo que salió muy desviado por encima del larguero.

El joven atacante Desiré Doué, autor de un doblete entre semana contra el Bayer Leverkusen y que entró al campo en el minuto 70, anotó para cerrar el resultado (90+6').

El PSG, que arrancó el fin de semana en segunda posición, se coloca líder provisional con 20 puntos, a la espera de lo que haga el Marsella (2º, 18 puntos) este sábado en Lens (19h05 GMT).

