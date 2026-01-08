El PSG se queda con la Supercopa de Francia al vencer en penales al Marsella

El París Saint-Germain tembló pero se llevó el Trofeo de Campeones, equivalente a la Supercopa de Francia, al vencer en penales 4-1 al Olympique de Marsella este jueves en Kuwait, tras empatar 2-2 en un partido de grandes emociones.

Los parisinos, campeones de las pasadas Ligue 1 y Copa de Francia, conquistaron su primer trofeo de 2026 gracias a dos atajadas del portero Lucas Chevalier durante la tanda desde el punto blanco en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

Tras la apertura del marcador de Ousmane Dembélé (13'), Mason Greenwood igualó de penal (76') para los marselleses antes de que el defensor ecuatoriano del PSG, Willian Pacho, marcara en propia puerta, presionado por Pierre-Emerick Aubameyang (87').

En el tramo final del encuentro, el revulsivo parisino Gonçalo Ramos forzó la tanda de penales (90+5').