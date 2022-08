El PSG vende al central alemán Thilo Kehrer al West Ham

El central internacional alemán Thilo Kehrer jugará en el West Ham tras firmar un contrato de cuatro temporadas con opción a dos, según ha informado el club inglés sobre su nueva incorporación procedente del Paris Saint-Germain.

"He hablado con el entrenador y me ha contado cómo me ve encajando en el club. Mi mayor objetivo ahora es entrar en el equipo, integrarme en el grupo y disfrutar jugando en el West Ham", explicó este miércoles el polivalente jugador de 25 años tras su fichaje por los 'Hammers'.

Thilo Kehrer comenzó en la academia juvenil del VfB Stuttgart antes de mudarse al Schalke 04 en 2012. En verano de 2018, el defensa fichó por el Paris Saint-Germain con el que disputó 128 partidos, anotando cuatro goles y dando dos asistencias. En cuatro temporadas, contribuyó a ganar 3 títulos de la Ligue 1 y quedó finalista de la Liga de Campeones.

El central es internacional absoluto alemán, ascendiendo desde la selección Sub-16 para hacer su debut absoluto contra Perú el 9 de septiembre de 2018. De hecho, ningún jugador ha disputado más partidos ni ha jugado más minutos con el seleccionador Hansi Flick desde que se hizo cargo del equipo nacional en mayo del año pasado.