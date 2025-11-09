El PSOE-A afea a Moreno que dé crisis de cribados por "cerrada" y le exige que permita comisión de investigación

SEVILLA, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha afeado que el presidente andaluz, Moreno Bonilla, dé la crisis de los cribados por "cerrada" mientras miles de andaluces salen a las calles "indignados con su gestión sanitaria". Por ello, Márquez ha exigido al PP que vote a favor de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los cribados de cáncer de mama.

Así lo ha expresado la vicesecretaria general de los socialistas andaluces desde la manifestación convocada por las Mareas Blancas en las ocho provincias andaluzas, donde Márquez ha criticado que Moreno Bonilla esté aplicando "el manual del Ventorro", que consiste en "despreciar a las víctimas, ocultar la verdad y mentirnos en nuestra cara a los andaluces y a las andaluzas".

Márquez ha contrastado la actitud de Moreno Bonilla, "encerrado con Feijóo para que los suyos le aplaudan" y recibiendo "el aplauso fácil", con la realidad de una ciudadanía "indignada" en las calles.

En este sentido, la portavoz socialista ha calificado de "insoportable" tener que escuchar a Moreno Bonilla en el congreso del PP afirmar que la "crisis está resuelta", mientras que las mujeres andaluzas "seguimos sin recibir la llamada para repetirnos las mamografías. Seguimos sin tener respuesta más de un mes después de cuántas mujeres afectadas hay, cuántas mujeres con cáncer que no lo sabían", ha criticado la dirigente socialista, advirtiendo que "no ha pasado una cosa más grave en Andalucía".

"Queremos saber la verdad y queremos una sanidad pública y de calidad", ha enfatizado Márquez, quien ha subrayado que "ya no esperamos nada de Moreno Bonilla" y que "la única manera de salvar la sanidad pública en Andalucía es echar a Moreno Bonilla del gobierno".