El PSOE acusa a Feijóo de "romper la convivencia" y defiende que a España "le sienta bien" el Gobierno de Sánchez

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "romper la convivencia" a base de "titulares vacíos, insultos y mentiras", en tanto que ha defendido la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que "España se ha convertido en un país de referencia". A través de unas declaraciones remitidas por video, Mínguez ha reivindicado que España lidera el crecimiento económico europeo y ha destacado que el empleo está marcando un "ritmo histórico" con más de 22 millones de afiliados, así como "la menor tasa de paro de las últimas décadas". También ha celebrado que el poder adquisitivo de las familias "está aumentando" y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos están recibiendo "más recursos que nunca"; todo ello, mientras a la par España "bate récords en turismo". "Un país extraordinario aunque tengamos la peor oposición de Europa, también de manera extraordinaria", ha sintetizado Mínguez para desplazar la atención sobre el Partido Popular. En ese sentido, la dirigente socialista ha reprochado a Feijóo su discurso sobre los menores migrantes, señalando que "se parece tanto en cuanto a racismo y a xenofobia al de Vox que casi no los distinguimos". Según Mínguez, ese discurso de deshumanización del PP no es por desconocimiento o ignorancia, sino por interés al querer ganar esos votos: "La maquinaria de Génova 13 está contando votos y el señor Feijóo sabe que necesita al voto ultra, xenófobo y racista de Vox para poder alcanzar la Moncloa", ha resumido para seguidamente apostillar que esta coyuntura convierte al PP en "la peor derecha de Europa". En un plano más amplio, Mínguez ha puesto el foco en los casos de corrupción que afectan al PP, reclamando explicaciones sobre el "ciudadano ejemplar o presunto defraudador novio de Ayuso" y el 'caso Montoro', preguntando en este punto que "dónde están los 170.000 euros que se pagaron en facturas al despacho de Montoro". "El señor Montoro es el presente porque es el modelo de la política fiscal que se aplica dentro del PP: Bajar los impuestos a unos pocos a costa de los trabajadores", ha hilvanado sobre el que fuera ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy. En este apartado, ha traído a su vez a colación al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por su "mala gestión" de la Dana; al hilo de esto, le ha vaticinado al PP un complicado inicio de curso en septiembre por la cercanía del primer aniversario de las riadas que afectaron a la región, así como por los "más de 30 juicios por casos de corrupción que tiene pendientes su partido y sus líderes políticos". "Entendemos que no se vaya de vacaciones el señor Feijóo porque le espera un septiembre muy movido", ha ironizado como paso posterior a afirmar que "las vacaciones no están sobrevaloradas" y que son un derecho conquistado, en tanto que ha aventurado que "la España real no se va de vacaciones en los barcos de los narcotraficantes". Por todo ello, Mínguez ha contrapuesto el modelo del PSOE al del PP, afirmando que "mientras Feijóo grita, España dialoga; mientras el PP bloquea, el Partido Socialista intenta avanzar", subrayando además que en dos años de legislatura el Gobierno ha sacado adelante 42 leyes que "mejoran la vida de la gente". "España necesita mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, España necesita al presidente Pedro Sánchez y no a un señor Feijóo que sólo hace por mirar hacia el retroceso", ha concluido, insistiendo en que "a España le "sienta bien" un presidente como Pedro Sánchez.