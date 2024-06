El PSOE admite que es "chocante" que ningún ministro acompañe al Rey pero imagina que Gobierno y Zarzuela habrán hablado

El PSOE ha reconocido que resulta "chocante" que ningún ministro haya acompañado al Rey en su visita oficial a los países bálticos, pero en todo caso da por seguro que el Gobierno y la Casa del Rey habrán hablado sobre este punto en la organización de ese viaje.

El Rey inició el domingo un viaje oficial a los países bálticos y estuvo sin acompañamiento de ningún ministro en Estonia y en Lituania, y sólo en la escala de Letonia se ha sumado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esa ausencia de miembros del Gobierno en la delegación del jefe del Estado ha sido muy criticada por el PP y por Vox. "Es chocante, es verdad", ha admitido el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, al ser preguntado en el Congreso por este asunto. En todo caso, no ha querido ir más allá al dar por hecho que la Casa del Rey y el Gobierno "habrán hablado" sobre ese viaje.

Pp: es lamentable que nadie se disculpe

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha insistido en las críticas asegurando que el Gobierno "no ha estado a la altura". "Es francamente lamentable que el Gobierno se desentienda de la agenda oficial del Jefe del Estado y más aún que, una vez que eso sucede, no haya habido unas disculpas públicas por parte del gobierno de España y de su presidente", ha señalado en otra rueda de prensa.

En cambio, desde Sumar no ven "polémica" por este asunto y recuerdan que, en principio, iba a acompañar al Rey el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), pero a última hora se descolgó por enfermedad. "No me preocupa muchísimo en qué condiciones va el jefe del Estado", ha comentado Íñigo Errejón, portavoz del grupo confederal.

Europa Press