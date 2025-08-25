El PSOE afea a Feijóo su "política sucia" con los incendios y que plantee medidas que deberían aplicar sus barones

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha acusado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar una "política sucia" a cuenta de la gestión de los incendios forestales, por seguir "empeñado" en que los presidentes autonómicos de las comunidades más afectadas no asuman "ninguna responsabilidad" y le ha afeado que se haya descolgado este lunes con un paquete de 50 propuestas que deberían aplicar esos mandatarios autonómicos. Así ha respondido el partido de Pedro Sánchez al plan integral frente a los incendios forestales lanzado por Feijóo que incluye, un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas, sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

Según el PSOE, "una vez ha conseguido que sus presidentes autonómicos vuelvan de vacaciones", el presidente del PP ha "aparecido" en Madrid para "proponer unas medidas que esos propios presidentes y presidentas son los responsables de poner en marcha".

En este contexto, Ferraz acusa al líder 'popular' de desplegar "en todo su esplendor" lo que han bautizado como "la táctica del Ventorro", en referencia al restaurante donde comió el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado mes de octubre.

"Ante una responsabilidad clara del PP, escrita negro sobre blanco en nuestra normativa legal, Feijóo despliega la tinta de calamar habitual. La culpa es de todos, menos de Mazón; la culpa es de todos, menos de (Alfonso) Rueda; la culpa es de todos, menos de (María) Guardiola; la culpa es de todos, menos de (Isabel Díaz) Ayuso; la culpa es de todos, menos de (Juanma Moreno) Bonilla", señalan en un comunicado.

Los socialistas lamentan que ese "modelo Ventorro" haya "calado en el PP" y concluyen que Feijóo es un "candidato fallido", que despliega "su política sucia" para "subir los decibelios de la bronca política que tapen su incompetencia". "Hoy, Feijóo ha vuelto a descubrir la única baza que le queda para llegar a Moncloa: bulos, fake news, y mentiras sin ningún pudor", apostillan.