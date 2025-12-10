El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso del presidente de la Diputación socialista de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé.

Seis mujeres han denunciado a Tomé por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Los testimonios de las mujeres, en los que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del socialista, se han dado a conocer en el programa de televisión Código10, de Cuatro.

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha señalado que estos casos que están apareciendo están fuera de lo que son "los principios y los valores" del PSOE y "todos" serán apartados del partido "con contundencia".

Preguntado por el hecho de que socios parlamentarios como ERC estén tachando a los socialistas de "inútiles" en este asunto, López ha defendido que su partido lleva propuestas semana tras semana al Congreso, muchas de las cuales "significan un avance para la ciudadanía española, que significan nuevos derechos, nuevas ayudas y un nuevo progreso colectivo".

Y, respecto a la protección de las mujeres, ha añadido, "hay todo un despliegue de lo que es el Pacto de Estado en este sentido".

"Lamentablemente tenemos que lamentar demasiadas víctimas de esa lacra que es el terrorismo machista, pero yo creo que tenemos que sumar todos recursos, fuerzas y voluntades para intentar acabar con ello", ha concluido.