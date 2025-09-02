El PSOE asegura que está dispuesto a "pelearse" y negociar con todos los grupos para aprobar los Presupuestos

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que su formación está dispuesta a "pelearse" y a negociar con todos los grupos parlamentarios para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 consigan prosperar en el Parlamento. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que tiene intención de presentar el proyecto de cuentas públicas, el portavoz socialista ha subrayado en rueda de prensa que su grupo hará su labor y trabajará para que la norma prospere en la Cámara Baja.

Precisamente este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogerá este miércoles la Orden Ministerial para que el conjunto de ministerios vayan presentando a Hacienda sus propios presupuestos.

CONFIANZA AL MARGEN DE LOS APOYOS

Sobre la falta de apoyos a este proyecto, López ha incidido en que aunque muchas iniciativas llegan al hemiciclo sin apoyos, luego se consiguen aprobar "casi todas". "Es lo que intentaremos hacer con los Presupuestos", ha apostillado.

En lo que respecta a las negociaciones con los partidos, el diputado ha señalado que todavía es "muy difícil" empezar a negociar cuando todavía no está sobre la mesa el borrador del proyecto, que primero tiene que configurarse en el seno del Gobierno. "No se puede hacer negociaciones en el aire y en el vacío", ha matizado López, quien ha insistido en que el PSOE está dispuesto a sacar adelante los Presupuestos.