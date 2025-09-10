El PSOE asegura que la derrota de la reducción de jornada no afecta a la negociación de los Presupuestos

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que la previsible derrota que sufrirá el Gobierno por el rechazo de PP, Vox y Junts a la reducción de la jornada laboral en la Cámara Baja no afectará al resultado de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Al entrar a la sesión plenaria, los medios han preguntado a López si la derrota que PP, Vox y Junts tienen pensado infligir al Gobierno con sus enmiendas de totalidad a la reducción de jornada complicará el futuro de las cuentas públicas, a lo que el diputado ha respondido conciso: "No".

El diputado ha esgrimido que esas enmiendas de totalidad que eliminarán del trámite parlamentario la reducción de jornada no suponen una derrota para el Gobierno, sino contra los más de 12 millones de personas trabajadoras del país.

"No derrotan al Gobierno, lo que derrotan es a la gente que necesita de la política para mejorar sus condiciones de vida, y en este caso son sus condiciones", ha zanjado.