El PSOE busca que el Congreso apoye el autogobierno de las CCAA mediante la transferencia y delegación de competencias
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El PSOE ha presentado una proposición no de ley (PNL) con la que busca que el Congreso respalde el fortalecimiento del autogobierno de las comunidades autónomas (CCAA) mediante la transferencia y delegación de competencias.
Para ello, insta al Gobierno a trabajar con "voluntad de diálogo" con los ejecutivos regionales en el proceso de descentralización "inherente al modelo autonómico diseñado por la Constitución", a seguir profundizando en el desarrollo competencial de las CCAA dentro de los Estatutos de Autonomía y la Constitución" y a continuar avanzando en el fortalecimiento de su autogobierno, "que redundará en mejoras de los servicios que se prestan a la ciudadanía".
En la exposición de motivos de la PNL, el PSOE recuerda que España es un país diverso y plural y defiende garantizar la unidad mediante "el reconocimiento y respeto a la autonomía de las comunidades y regiones que lo conforman".
El texto destaca el respeto a la singularidad como línea de actuación del Gobierno en política territorial, repasa la convocatoria de comisiones bilaterales desde 2018 y detalla acuerdos alcanzados con diversas comunidades en ámbitos como el litoral, la sanidad penitenciaria, las instituciones penitenciarias o las becas.
La iniciativa concluye que la cooperación, la cogobernanza y el diálogo entre territorios son "elementos esenciales para avanzar en igualdad, siempre desde el respeto a la pluralidad" de España.
