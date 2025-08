El PSOE cifra en 180 los ataques a sus sedes en casi dos años por el "clima de crispación" que atribuye a PP y Vox

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El PSOE asegura haber sufrido más de 180 ataques a sus sedes desde noviembre de 2023, lo que supone un acto vandálico cada tres días y medio, y lo achaca al "clima de crispación" que atribuye al PP y a Vox. El último ataque lo ha sufrido la sede del PSIE en Vera (Almería), que este lunes ha amanecido con pintadas ofensivas como "corruptos", "puteros", "cocainómanos" o "traidores". Es la tercera vez que vandalizan este local. Fuentes de la dirección del PSOE sostienen que este ataque muestra "otro episodio de odio político" que achaca a "un clima de crispación política alimentado por la derecha y la ultraderecha, tanto en los parlamentos como en los platós". Así las cosas, los socialistas exigen al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, "una condena expresa y sin matices" de estos ataques porque "callar es permitir y mirar para otro lado es justificar". "En democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena", subraya el PSOE.