El PSOE considera que la intervención de Cerdán en el Senado evidencia que está fuera de la disciplina de partido

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

La dirección federal del PSOE considera que la intervención del 'ex número tres' Santos Cerdán en el Senado, en la que ha lanzado reproches a su propio partido, demuestra que ya no está sometido a la disciplina de partido y que ellos están comprometidos en la lucha contra la corrupción, según trasladan fuentes socialistas.

En la misma línea, desde Moncloa niegan sentirse amenazados porque, al no haber cometido ninguna irregularidad, aseguran, nadie puede tener argumentos para chantajear al Gobierno.

En su comparecencia ante la 'comisión Koldo' de la Cámara Alta el portavoz socialista Alfonso Gil ha lanzado a Cerdán un "reproche ético" por los comportamientos conocidos hasta la fecha que a su juicio merecen explicaciones y no se entienden.

El senador Gil también ha denunciado que su antiguo compañero de filas está "siendo utilizado como un instrumento contra el PSOE" y considera que hay "muchos militantes y muchos votantes defraudados con todo lo que está saliendo", aunque ha mostrado su respeto con la "presunción de inocencia" de Cerdán.

CERDÁN LE REPLICA SI ESTÁ EN CONDICIONES DE REPROCHAR

A continuación, el exdirigente navarro —que pasó cinco meses en prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal de cobro de mordidas— le ha invitado a mirarse en el espejo.

"Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted la pregunta de si está en condiciones de hacerme a mí un reproche, como el que me ha hecho", ha deslizado Cerdán.

Por otro lado le ha agradecido la mención a su presunción de inocencia, que según ha deslizado, le habían venido negando dirigentes del PSOE y ha pedido a sus excompañeros que "abran los ojos".

"MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO"

Ante el hecho de que haya acudido a comparecer al Senado solo, sin respaldo de ningún socialista, Cerdán ha asegurado que "mejor solo que mal acompañado". Previamente la senadora de UPN, María del Mar Caballero, le había hecho notar esta circunstancia, en contraposición a su anterior comparecencia, a la que acudió arropado por senadores del PSOE.

Según fuentes de Ferraz, este rifirrafe deja claro que Cerdán "está fuera de la disciplina de partido" y que el PSOE "se toma en serio la lucha contra la corrupción". En todo caso insisten en que ahora debe actuar la Justicia.