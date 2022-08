El PSOE cree que la oposición del PP al plan de ahorro energético demuestra "que manda Ayuso"

Asegura que el Gobierno no piensa en poner sanciones o ir al Constitucional porque el decreto "se va a cumplir"

BILBAO, 10 Ago. 2022 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afirmado este miércoles que el Gobierno no está pensando en poner sanciones o ir al Tribunal Constitucional por posibles oposiciones a aplicar el decreto de ahorro energético porque están convencidos de que el plan "se va a cumplir".

Además, ha afirmado que el rechazo del PP al decreto demuestra que en el Partido Popular "manda Ayuso", después de que la Comunidad de Madrid haya anunciado que llevará ante el Constitucional el plan del Gobierno central, y ha reclamado al principal partido de la oposición que realice propuestas en lugar de generar "ruido artificial".

También ha insistido en que la postura de Lehendakari, Iñigo Urkullu, es "la razonable", al asegurar que se cumplirá el decreto, aunque haya medidas que no le hayan gustado o al considerar que ha habido falta de diálogo con las comunidades autónomas.

López, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao, ha señalado que "el Gobierno de España, cuando hay problemas, pone encima de la mesa soluciones para intentar atajarlos", mientras que el PP, "cuando hay soluciones, pone problemas para que estas no se puedan llevar a la práctica".

Tras recordar que la solidaridad con la UE "es obligatoria", porque lo contrario es "caridad", ha acusado al PP de "egoísmo insolidario", y ha apuntado que "así es su utilidad en estos momentos de crisis: ninguna".

"La inmensa mayoría de hosteleros y comerciantes está demostrando muchísima más responsabilidad de país que el Partido Popular", ha asegurado, para apoyar su tesis de que el decreto se va a cumplir.

Además, ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió un plan "que contenga medidas de regulación de las temperaturas de los aires acondicionados, y de la iluminación de los pueblos y ciudades".

"El Gobierno presenta el plan que contiene literalmente esto que había pedido Feijóo, entre otras cuestiones, y entonces Ayuso dice que no, demostrando, una vez más, quién manda de verdad en el PP, que no es Feijóo", ha indicado.

A su juicio, esto ha quedado "más patente todavía esta semana, cuando el Gobierno de España se reúne con las comunidades autónomas y se encuentra con que, efectivamente, el Partido Popular se opone al plan de ahorro de energía" que había pedido el presidente de los populares.

"Siguiendo las instrucciones de Ayuso dicen que no les gusta, pero no plantean ni una sola propuesta para decir lo que les gusta. Seguimos sin saber qué quiere el Partido Popular y cuál es su propuesta de ahorro. Es el no por el no exclusivamente a este Gobierno y a Europa", ha añadido.

Por todo ello, cree que "el gran problema para el PP y para España, que necesita un partido conservador razonable, es que no hay nadie al frente, que no hay nadie capaz de coger el timón y devolver al Partido Popular al sentido de Estado del que se alejó hace mucho tiempo". "No han dicho cuál era su propuesta. No han dicho absolutamente nada, solo ruido artificial, destructivo, que no construye absolutamente nada", ha añadido.

Según ha asegurado, lo que se pide en el decreto del Gobierno es "un pequeño esfuerzo para un gran problema". "Y el PP se opone. El problema de este plan para el Partido Popular es exclusivamente que lo ha propuesto Pedro Sánchez, el Gobierno socialista y progresista en este país, nada más. Esa es su solidaridad con nuestros socios europeos, ese es su sentido de Estado", ha lamentado.

Patxi López ha rechazado que no se consultara al PP las medidas adoptadas por el Ejecutivo. "Dos veces, a finales de julio, hablaron con los departamentos de las comunidades autónomas anunciándoles el plan y pidiendo respuestas", ha recordado.

El dirigente socialista cree, asimismo, "un escándalo" que los populares afirmen que apagar los escaparates por la noche vaya a "empeorar la seguridad" en los municipios. "¿De verdad para el PP la seguridad en nuestros pueblos y ciudades depende de la luz de los escaparates?, ¿es así su política para la seguridad?, ¿es así cómo entienden, por ejemplo, lo que es el urbanismo de género?, ¿o es que siguen creyendo que toda España es la Gran Vía de Madrid?", ha preguntado.

Euskadi

En cuanto al Gobierno Vasco, al que López advirtió de que el decreto se debía cumplir, tras criticar la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que las medidas eran "efectistas" y recordar que Euskadi tenía su propio plan, ha destacado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró, "al día siguiente", que su Ejecutivo lo aplicará.

Para el portavoz del PSOE en la Cámara baja la actitud de Urkullu es "lo razonable". En este sentido, ha insistido en que "uno puede criticar el decreto porque no le gusta, porque no se ha hablado con él, porque no ha habido suficiente diálogo, pero un Decreto se cumple".

Patxi López ha admitido que "seguramente" se habría necesitado una mejor comunicación con los sectores afectados por el decreto porque "en política siempre hace falta pedagogía", sobre todo cuando se adoptan "medidas de este calibre".

En todo caso, ha reprochado que "algunos se han encargado de extender precisamente lo que no aparecía en el decreto con el objetivo de hacer daño, de ponerlo en cuestión".

"Esas excepciones que existen estaban desde el minuto uno en el Decreto, porque lo que se aplica es el sentido común. Pero, como ha habido quien se ha encargado de trasladar a la ciudadanía, a los comerciantes, a los hosteleros, a la sociedad, cuestiones negativas que no aparecían en el decreto, efectivamente quizá haya hecho falta más pedagogía que no habría sido necesaria si, en lugar de jugar a meter ruido, hubiéramos jugado a sumar", ha afirmado.

López ha asegurado que el Gobierno central está "convencido de que se va a cumplir" el plan de ahorro energético. Tras insistir en que hosteleros y comerciantes están demostrando "muchísima más responsabilidad que, por ejemplo, el PP", ha opinado que "no van a tener problemas para hacer lo que ya muchos hacían".

Por ello, ha manifestado que no se está "pensando todo el día cómo poner sanciones o ir Constitucional". "Seguro que se va a cumplir", ha reiterado.

Tampoco se cierra a la negociación con otros grupos sobre las medidas porque, cuando se convalida un decreto, "siempre se habla, se negocia". No obstante, ha añadido que las comunidades "ya han tenido tiempo también de presentar sus propuestas y, de momento", solo ha habido "silencio". De este modo, ha advertido de que "la crítica solo genera ruido", sin que haya "nada propositivo, nada proactivo en este momento".

Por último, se ha referido a las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que garantizó que el Palacio de Cibeles no se apagará a las 22.00 horas, para apuntar que este aludió a que había dentro un restaurante en activo.

"Pero es que el Decreto ya dice que, mientras haya funcionamiento en el edificio, no hay por qué apagarlo. El alcalde de Madrid podría haberse leído el primer día el decreto, en lugar de estar todo el día despistando a la gente. ¡Un poquito más de estudiar las cosas!", ha aconsejado.

