El PSOE defiende el papel de Sánchez ante Trump aunque a algunos "les jorobe": "Ha sido el líder mundial más valiente"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha puesto en valor el papel que ha jugado Pedro Sánchez, ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la firma del plan de paz para Gaza que tuvo lugar este lunes en Egipto y, frente a las críticas del PP y de algunos de sus socios parlamentarios, ha proclamado que el jefe de Gobierno español ha sido "el líder mundial más valiente" contra el "genocidio" en la Franja, aunque a "algunos les jorobe".

En rueda de prensa, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se ha defendido de las críticas por la condescendencia mostrada por Sánchez ante Trump, según algunos de sus socios parlamentarios, y ante la acusación del PP de que "no pinta nada" en política exterior, y mucho menos en la firma del acuerdo de paz.

El dirigente socialista ha querido dejar claro que Sánchez acudió a esa rúbrica "invitado" por Egipto, el país anfitrión, que fue "elogiado" por Trump --que dijo que "la política española es fantástica"-- y que ocupó "un lugar preferente" en el acto.

Todo el mundo sabe que Sánchez es uno de los líderes que más esfuerzos ha hecho para la paz. Todo el mundo menos Feijóo", ha apostillado López, recalcando que donde no va a estar "nunca" el presidente es "fumándose un puro con los pies en la mesa e inventándose una guerra", en referencia velada al ex presidente José María Aznar y su posición ante la guerra de Irak.

"Todo el mundo reconoce que, en la escena internacional, Sánchez es el líder mundial que más valiente ha sido en relación con el genocidio de Gaza, con el embargo de armas a Israel y con el reconocimiento del Estado palestino", ha enfatizado. En este punto, ha recordado sus contactos con la Autoridad Palestina para intentar "mover caminos" que condujeran a la paz.

Y este lunes, con la firma del plan de paz, lo que hizo Sánchez, en palabras de López, fue manifestar una esperanza que creo que "todos" deberían compartir, y es que "ojalá" que el alto el fuego, que tiene que tener ahora su recorrido, suponga una solución "definitiva" al conflicto de las partes.