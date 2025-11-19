El PSOE defiende su "contundencia" con la trama Koldo y admite su "sorpresa" con Cerdán, que llevaba una "vida austera"

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha defendido este miércoles su "contundencia" con los implicados en el 'caso Koldo' y su "colaboración" con la Justicia, aunque ha admitido su "sorpresa" ante las últimas informaciones sobre las supuestas mordidas que cobraba su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, ya que aseguran que llevaba "una vida austera".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que "desde el primer momento" en que su partido tuvo conocimiento de la situación del exdirigente socialista Santos Cerdán hizo dos cosas: "una, expulsar a todo aquel que podía haberse corrompido, que se hizo inmediatamente; y otra poner a disposición de la Justicia toda la información para que la Justicia haga su trabajo".

Así ha respondido López en los pasillos de la Cámara Baja, antes del inicio de la sesión de control del Pleno, preguntado por los periodistas por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que relacionan al exdiputado socialista con una trama corrupta en la que, supuestamente, a través de su empresa Servinabar se llevaba el 2% de obras públicas adjudicadas.

"LA VIDA TE DA SORPRESAS, A VECES DESAGRADABLES"

Por su parte, también en los pasillos del Congreso, el vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afirmado que la respuesta de su partido ante la situación de Santos Cerdán ha sido "una acción contundente" y ha subrayado que el PSOE "ha hecho todo lo que está en su mano".

"Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, que dejara su acta y que ahora la Justicia actúe", ha señalado Gómez de Celis, quien ha añadido que "la vida austera que observábamos y una persona que no tenía condicionamiento para parecer así". "La vida te da sorpresas, y a veces muy desagradables", ha apostillado.