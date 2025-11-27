El PSOE denuncia el trato "impensable" a Manos Limpias por haber sido acusación del 'caso Begoña' sin pagar la fianza

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha lamentado que la organización Manos Limpias haya podido ser acusación del caso en el que se investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por no pagar el importe para ser acusación popular durante 19 meses. En su opinión, eso en cualquier otra causa "sería impensable".

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada sobre si cree que hay 'lawfare' en España, a lo que ha respondido que "hay gente que está haciendo política desde la justicia" y que es conocido por gran parte de la ciudadanía.

Acto seguido, Mínguez ha puesto como ejemplo la instrucción del 'caso Begoña' que dirige el juez Juan Carlos Peinado, y ha recordado que este miércoles se apartó a Manos Limpias de la causa por no pagar el importe necesario para ser acusación popular.

"Ahí tenemos el tema del juez Peinado, que acaba de echar de la causa de la señora Gómez a la acusación de Manos Limpias, que ha estado 19 meses sin pagar la fianza ¡19 meses!", ha advertido la dirigente socialista, ironizando con que "si hubiera sido al revés", el PSOE no hubiera podido estar "ni un mes" en esa situación.

Mínguez ha defendido el Estado de derecho y ha expresado su confianza en la justicia y en los "auténticos profesionales" que hay dentro de ella, si bien cree que "hay diferentes casos que producen" esa "descreencia" e "indignación" con algunas causas judiciales.

Cuestionada por el anuncio realizado por Manos Limpias sobre que pagará toda la fianza pendiente para subsanar su expulsión como acusación popular, la también diputada del PSOE ha insistido en que se le ha dejado estar así durante 19 meses y que "eso, en cualquier otra causa o procedimiento, sería impensable".

NO HAY 'CASO GÜRTEL' EN EL PSOE

En otro orden de cosas, Mínguez se ha referido a la posible entrada en prisión este jueves del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y ha recalcado que "el PSOE siempre ha colaborado con la justicia" y que el partido "no está siendo investigado en la causa".

"Con lo cual, tranquilidad absoluta, colaboración máxima, transparencia, como hemos venido haciendo desde el primer día", ha indicado la portavoz del PSOE, defendiendo que su formación actuó de manera "contundente" contra Ábalos "desde el primer día" de "manera transparente".

En el caso de que un exsecretario de Organización del PSOE como fue Ábalos entrara finalmente en prisión, Mínguez ha sostenido que "unos casos concretos no van a manchar el nombre" del partido ni de sus militantes, y ha insistido en que el dinero de la formación "tiene trazabilidad, es legal" y no existe "ningún descuadre entre las liquidaciones".

"No hay anotaciones a mano aparte, no hay libretas ni contabilidad B. Que no es la Gürtel, por mucho que algunos se indignen y quieran jugar a empatar este partido. No, no es la Gürtel", ha proseguido en su explicación.