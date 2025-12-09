El PSOE dice que la AN "ignoró pruebas" contra Cospedal en 'Kitchen' para "dejar morir" la causa

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha pedido nuevamente a la Audiencia Nacional (AN) que cite como investigada a la exministra y exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, acusando al juez de 'Kitchen' de ignorar "deliberadamente pruebas de cargo" contra la exdirigente para "dejar morir el procedimiento por prescripción".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que también llame como investigados a su marido, Ignacio López del Hierro, y al propio Partido Popular como persona jurídica.

Se trata de diligencias que ya solicitó en abril, pero que vuelve a reiterar aludiendo a una serie de archivos de audio relacionados con Cospedal. Los socialistas, en concreto, denuncian que Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía solicitó en 2023 "autorización judicial" para analizar los mismos, pero que el juzgado nunca habría dado su visto bueno.

"Afirmar que se ignoró e ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de Cospedal en esta trama delictiva no es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho", critica el PSOE.

Esos audios, recuerda el partido, fueron anexionados a una pieza separada de la macrocausa 'Tándem', la número 34, y no a 'Kitchen', que es la pieza número 7. "La conclusión lógica es entender que la pieza 34 no fue una pieza procesal, sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz, una artimaña procesal para evitar la reapertura de 'Kitchen'", añade el escrito.

El PSOE sostiene que se les ha "estado privando de un informe al respecto que la Policía Judicial" no elaboró "motu proprio, sino a requerimiento de la autoridad judicial".

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ha fijado para abril y mayo de 2026 el juicio por la denominada 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

LAS PARTES, "A OSCURAS"

"El juzgado actuó como si este informe jamás hubiera existido, además de esconder la prueba en un cajón, levantado el secreto se tiró la llave (...) Las partes fuimos privadas de conocer no sólo la existencia de archivos de audio judicializados, sino el propio interés de la Policía Judicial por analizarlos por considerarlos de interés directo para la investigación de la 'Kitchen'", añade.

Al respecto, los socialistas añaden que "el informe policial no existió procesalmente hasta" que ellos mismos solicitaron diligencias de investigación.

Desde su punto de vista, "la insólita y arbitraria negativa a permitir a las partes siquiera leer un informe de la Policía era algo que nada tenía que ver con los secretos oficiales, con la intimidad de terceros o con el contenido de los audios, sino con algo mucho más grave: que se pretendiera dejar morir el procedimiento por prescripción, manteniendo a las partes a oscuras mientras el tiempo hacía su trabajo".

En esos audios, publicados por 'El País', Cospedal pedía al entonces comisario José Manuel Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

El PSOE, sin embargo, deja claro que no se refiere únicamente a los archivos publicados en prensa, sino a "los íntegros, auténticos e incorporados en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 desde junio de 2022".

Por todo ello, los socialistas insisten en las peticiones que ya formularon en abril de este mismo año y piden al juez de la Audiencia Nacional que cite a Cospedal y que "se requiera también con máxima urgencia la valoración de los audios".