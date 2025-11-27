El PSOE enmarca las acusaciones de Koldo a Sánchez en "su estrategia de defensa"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press)

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha enmarcado las acusaciones realizadas por el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno en una "estrategia de defensa" en un momento en el que está pendiente de que el Tribunal Supremo dictamine este jueves si entra en prisión.

Así ha respondido al ser preguntada en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, por una afirmación realizada por García en una entrevista a 'Okdiario' asegurando que el suegro de Pedro Sánchez habría aportado 100.000 euros para las primarias en las que salió elegido secretario general del PSOE en 2017.

Según el exasesor, escuchó durante una reunión a Sánchez decir que su suegro iba a entregar 100.000 euros a su campaña para las primarias. Cuestionado sobre si ese importe se aportó, García ha sostenido que oyó decir que "eso ya está hecho, ya está gestionado" y que "ya está todo bien".

Ante este señalamiento, la portavoz del PSOE le ha quitado importancia recordando la situación procesal de García. "Cada uno elige cuál es su estrategia de defensa", ha añadido, afirmando que "todo el mundo sabe en qué situación está el señor Koldo", que "formó parte del PSOE" y se actuó "de manera inmediata y contundente" contra él.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.

Ha dicho lo mismo sobre el conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, que está citado a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional (AN) como investigado por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción en pandemia por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Sobre el exministro Ángel Víctor Torres estuvimos amenazados sobre un informe de la UCO que iba a ser demoledor, contundente, que iba a desvelar no sé cuántas cosas. Conocemos el informe de la UCO y no venía nada de todo eso. El señor Aldama ha amenazado muchas veces con muchas pruebas y tampoco está aportando nada", ha dicho Mínguez.

En su opinión, "cada uno elige su estrategia", mientras que el PSOE mantiene "confianza plena" en su formación y "en la gente que integra al Partido Socialista".

"Aquí hay gente que está intentando jugar a empatar por abajo, pero la verdad es que somos muy, muy, muy diferentes. Aquí no hay 'Gürtel', aquí no hay 'Kitchen' y aquí, en cualquier caso, lo que sí que hay es colaboración con la justicia y no destrucción de pruebas", ha concluido.