El PSOE exige a Feijóo que desautorice a Tellado por insinuar que el PP va a "cavar la fosa" del Gobierno

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retire y desautorice a su 'número dos', Miguel Tellado, tras haber asegurado este sábado que en este nuevo curso político se puede empezar "a cavar la fosa" donde reposarán "los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

Fuentes socialistas se han hecho eco del "último exabrupto" contra el "legítimo Gobierno de todos los españoles y españolas" de Tellado, del que dicen "no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades" y que "quiere volver a cavar fosas en este país, suponemos que metafóricamente".

"En España, estas palabras tienen unas connotaciones tan duras e inhumanas, que no tenemos ni idea de qué pasa por la cabeza del 'número dos' de Feijóo", han añadido esas mismas fuentes, reclamando al presidente del PP que desautorice "de inmediato" a Tellado y le exija "una disculpa, no solo al Gobierno, sino a todas las personas que en este país" se han sentido "escandalizadas" por sus palabras y "con esta forma de hacer política".

Los socialistas han recordado que "hace tiempo" advirtieron de que Feijóo había traído "la política sucia" a España, y que la afirmación "de su más fiel escudero" no puede ser "mejor ejemplo". "El hombre que se trajo de Galicia, para esto", han lamentado.

Con todo, han reclamado que la convivencia política en España "tiene que desterrar las expresiones de violencia política". Además, han sostenido que "la barbaridad más grande solo retrata al que la dice", mostrando así "sus múltiples carencias democráticas". También han lamentado "la rendición del PP a la ultraderecha", ya que "adquiere tintes dramáticos para un partido que en su día fue de Estado".

Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

SÁNCHEZ LO VE "UNA APELACIÓN A LA VIOLENCIA"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha cargado contra Tellado por sus declaraciones, asegurando que son "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.

"Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha compartido el fragmento de la declaración de Tellado.

Para Sánchez, esta es "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha" y de que "no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".