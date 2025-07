El PSOE exige a la “popular” Noelia Núñez que dimita por “mentir” en su currículum

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El PSOE ha exigido la dimisión a la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP y diputada en el Congreso, Noelia Núñez, por haber "mentido de forma reiterada" sobre su formación académica, después de que este martes reconociera que no ha acabado sus estudios, esgrimiendo que "nunca" ha tenido intención de "engañar a nadie". Fuentes socialistas han señalado que la también presidenta del PP en la localidad madrileña de Fuenlabrada afirmó en varias entrevistas a medios ser licenciada en Derecho, Filología Inglesa o Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, pero que "nada de eso es cierto". "No es un error menor ni una exageración: es una falsedad consciente y reiterada que vulnera los propios estatutos del Partido Popular, donde falsear el currículum se considera motivo de sanción o expulsión", ha recordado el PSOE, recalcando que es "insostenible" que una responsable política mantenga su cargo "tras haber engañado sobre su trayectoria académica". Los socialistas han lamentado que "su continuidad desprestigia a las instituciones" y lanza "un mensaje inaceptable a la ciudadanía", por lo que le reclaman "su dimisión inmediata". "Lo contrario solo evidenciaría que en el PP se permite mentir sin consecuencias", han zanjado. Las declaraciones del PSOE tienen lugar después de que Núñez admitiera en la noche de este martes una "equivocación" que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios, y asegurase que, si bien no los ha acabado, pretende retomarlos: "Nunca he tenido intención de engañar a nadie". "Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie. El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo (...) Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", señaló la dirigente 'popular' a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.