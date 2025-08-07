El PSOE exige al PP "transparencia" con el 'caso Montoro' y se pregunta si impulsarán una comisión de investigación

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha exigido al PP que actúe con "transparencia" ante el presunto caso de corrupción que rodea al exministro 'popular' Cristobal Montoro y se ha preguntado, si al igual que hacen con otros casos de corrupción como los que rodean al Gobierno, van a impulsar una comisión de investigación en el Senado para "depurar responsabilidades".

A través de un video remitido a los medios de comunicación, los socialistas han exigido al PP que aclare si van a ser "coherentes" con lo que exigen para los demás y van a "investigar" y "depurar las responsabilidades" relativas al 'caso Montoro'.

"Es uno de los casos más graves de corrupción política que estamos conociendo en nuestro país", ha señalado Espadas quien cree, por tanto, que el PP, igual que han hecho otros casos de corrupción, deberían impulsar en el Senado una comisión de investigación para poder aportar "transparencia" sobre este caso y que los españoles puedan "conocer los contratos públicos que se han hecho con la consultora de Montoro".

El senador socialista ha censurado que en las filas 'populares' "sobrevaloren mucho" el "milagro económico" de Montoro o del exministro Rodrigo Rato y mientras tanto acusen a otros de presuntos fraudes y corrupciones.

De hecho, Espadas no ha dudado en destacar que hubo comunidades autónómicas como Galicia, que bajo el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, también contrataron con la consultora implicada en el 'caso Montoro'.

"Le pido al PP que colabore con la justicia y que diga claramente qué ha ocurrido ahí", ha incidido al tiempo que ha esperado que los 'populares' demuestren, "por una vez, un poco de "coherencia" en política y dejen de ser una oposición "inútil, sucia y muy destructiva" que "no cesa en el insulto" y no respeta "ni el mínimo descanso estival".