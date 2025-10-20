El PSOE insiste en que colaborará con la Justicia tras citar el TS a trabajadores de Ferraz: "Nadie les imputa nada"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) - El PSOE reitera que seguirá colaborando con la Justicia en la investigación del llamado 'caso Koldo', después de que el magistrado Leopoldo Puente haya citado como testigos al exgerente del partido Mariano Moreno y a la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez. De hecho subrayan que el juez del Supremo los cita en calidad de testigos y no de investigados y por tanto "nadie les imputa nada", según indican fuentes socialistas a Europa Press. Este mismo lunes el instructor los ha llamado a comparecer para aclarar los pagos en metálico al exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos y su entonces colaborador, Koldo García, y ha fijado su comparecencia para el próximo miércoles 29 de octubre. El magistrado recuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en su informe sobre la situación patrimonial de Ábalos "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos". De este modo señala que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas por la UCO "permiten establecer una correlación entre los mensaje que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el partido. En otras ocasiones, no obstante, "no se ha podido confirmar dicha correspondencia" quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el PSOE. Puente recuerda además que Ábalos y Koldo se acogieron a su derecho a no declarar y por tanto no ofrecieron información alguna respecto a estos pagos en metálico, durante sus respectivas declaraciones la semana pasada en el Supremo. En todo caso, las fuentes consultadas defienden la limpieza de las cuentas del PSOE en las que afirman: "Todo está contabilizado, presentado y auditado", después de que este mismo lunes 'El Español' publicase que Ferraz pagó más de 7000 euros a Koldo García entre 2017 y 2018 que no constarían en lo justificado ante el Tribunal de Cuentas.