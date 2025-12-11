El PSOE insiste en que las denunciantes de acoso deben autorizar al partido para remitir los casos a la Fiscalía

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press)

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha insistido este jueves en que las denunciantes de presunto acoso que han remitido sus casos a Ferraz deben "estar de acuerdo" para que el partido presente denuncias ante la Fiscalía y se pueda abrir una investigación judicial.

Hasta el momento la cúpula del partido se ha mostrado contraria a acudir al ministerio público, señalando que las denuncias presentadas son anónimas y el partido no puede dar ese paso sin el consentimiento previo de las mujeres afectadas.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Narbona ha afirmado que la posibilidad de acudir a la Fiscalía está siendo analizada por el servicio jurídico del PSOE, aunque ha reiterado que "tienen que ser las denunciantes quienes estén de acuerdo con ello".

Considera además que el PSOE "está reaccionando" ante los distintos casos de acoso denunciados, primero contra el excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar y ahora contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. "Tengo toda la confianza en que demos una respuesta contundente a lo que ha sucedido", ha señalado antes de entrar al Hemiciclo.

El PSOE aún tiene pendiente publicar el informe sobre las denuncias contra Salazar, presentadas hace más de cuatro meses, el pasado julio. Por este motivo han reconocido falta de diligencia para resolver el caso al no haberse puesto en contacto con las denunciantes hasta meses después de que trasladasen su testimonio por el canal interno y anónimo habilitado por Ferraz.

Además, al ser preguntada por la carta publicada este mismo jueves por la exdirigente socialista Elena Valenciano, que pide a los hombres del PSOE acabar con el machismo en la organización, Narbona ha afirmado que es "una gran mujer y una gran feminista".