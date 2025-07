El PSOE insta a Feijóo a pedir perdón tras el audio en el que Aldama desvincula a Begoña Gómez del rescate de Air Europa

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha preguntado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si piensa pedir "disculpas" por haber insistido en relacionar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con el rescate de Air Europa, después de salir a la luz un audio en el que el empresario Víctor de Aldama, la desvincula de esa operación. Así lo hace el presunto conseguidor del 'caso Koldo' en una conversación con el ex asesor ministerial Koldo García, en la que asegura que "nada" de lo que se estaba diciendo en ese momento sobre la supuesta participación de Gómez en ese asunto era "verdad". "Se me ocurre preguntar: ¿Por qué la Unidad Central Operativa (UCO) no lo incluyó en su informe? ¿Tiene el PP algo que decir? ¿Se va a disculpar Feijóo por todas las barbaridades que ha estado diciendo?", ha escrito Patxi López en un mensaje de su cuenta de 'X', recogido por Europa Press. También ha utilizado su red social para hablar del mismo asunto la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien se ha mostrado convencida de que tras "meses de injurias, bulos y falsedades" sobre las actividades de Gómez, "la verdad se impondrá". "Y algunos deberían empezar a pedir disculpas", remacha.