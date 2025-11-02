El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos tengan ayudas fiscales por alquilar barato

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles a alquiler social o asequible. Dicha propuesta de reforma se recoge en una enmienda que el PSOE ha registrado a la ley para transponer una directiva europea sobre criptomonedas. En términos legislativos, la enmienda plantea añadir una disposición adicional a la Ley de 2014 sobre el Impuesto de Sociedades para decretar la "exención de rentas derivadas de la transmisión de inmuebles destinados a vivienda asequible o social". La reforma tendría carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2025 y plantea eximir del impuesto a las rentas positivas obtenidas con la transmisión a título lucrativo de bienes inmuebles que se destinen a las políticas de vivienda asequible o alquiler social del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en los términos que se establezcan reglamentariamente. No formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por deterioro relativas a los inmuebles, ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización contabilizada. IMPULSAR LA OFERTA El PSOE explica en la justificación de la enmienda, a la que ha accedido Europa Press, que esta medida tiene por objeto impulsar la promoción de una oferta "adecuada y sostenida" de vivienda pública, para así dar respuesta a las necesidades del mercado inmobiliario y permitir que aquellos que tienen una mayor dificultad para acceder al mercado de vivienda digna y adecuada tengan mecanismos que les faciliten dicho acceso. Para ello, se establece la exención de las rentas derivadas de transmisiones a título lucrativo de bienes inmuebles que sean destinados al alquiler social o precio asequible y contribuir así a incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible a corto plazo y ayudar a satisfacer las necesidades habitacionales, impulsando el concepto de vivienda asequible.