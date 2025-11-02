El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos tengan ayudas fiscales por alquilar barato
El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos tengan ayudas fiscales por alquilar barato
MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles a alquiler social o asequible. Dicha propuesta de reforma se recoge en una enmienda que el PSOE ha registrado a la ley para transponer una directiva europea sobre criptomonedas. En términos legislativos, la enmienda plantea añadir una disposición adicional a la Ley de 2014 sobre el Impuesto de Sociedades para decretar la "exención de rentas derivadas de la transmisión de inmuebles destinados a vivienda asequible o social". La reforma tendría carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2025 y plantea eximir del impuesto a las rentas positivas obtenidas con la transmisión a título lucrativo de bienes inmuebles que se destinen a las políticas de vivienda asequible o alquiler social del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en los términos que se establezcan reglamentariamente. No formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por deterioro relativas a los inmuebles, ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización contabilizada. IMPULSAR LA OFERTA El PSOE explica en la justificación de la enmienda, a la que ha accedido Europa Press, que esta medida tiene por objeto impulsar la promoción de una oferta "adecuada y sostenida" de vivienda pública, para así dar respuesta a las necesidades del mercado inmobiliario y permitir que aquellos que tienen una mayor dificultad para acceder al mercado de vivienda digna y adecuada tengan mecanismos que les faciliten dicho acceso. Para ello, se establece la exención de las rentas derivadas de transmisiones a título lucrativo de bienes inmuebles que sean destinados al alquiler social o precio asequible y contribuir así a incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible a corto plazo y ayudar a satisfacer las necesidades habitacionales, impulsando el concepto de vivienda asequible.
