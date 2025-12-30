El PSOE llora la muerte de Francisco Fernández Marugán, exdirigente 'guerrista' y hacedor de Presupuestos en la sombra

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Numerosos socialistas han publicado este martes mensajes de pesar por la muerte de Francisco Fernández Marugán, exdirigente del partido afín al antiguo sector liderado por Alfonso Guerra, y a quien se recuerda especialmente en el Congreso por su labor en la Comisión de Presupuestos de la Cámara, donde contribuyó durante varios años al diseño de las cuentas públicas. Fernández Marugán, que ha fallecido en Madrid a los 79 años, era economista de formación y fue miembro del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil y del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios. Fue uno de los 202 diputados socialistas elegidos en 1982, con la primera mayoría absoluta de Felipe González, y renovó su acta en las siete legislaturas siguientes, sumando un total de tres décadas con escaño en el hemiciclo. DOTES NEGOCIADORAS Y SENTIDO DEL HUMOR Nada más aterrizar en la Carrera de San Jerónimo desembarcó en la Comisión de Presupuestos, primero como vocal y después como portavoz. Formó parte de este órgano hasta que dejó el Congreso a finales de 2011, pues ya no concurrió a las generales que tuvieron lugar el 20 de noviembre de aquel año. Recordado por sus dotes negociadoras gracias a las que selló pactos con casi todos, Fernández Marugán participó directamente como ponente y dejó su sello en hasta seis proyectos presupuestarios, tanto como miembro del grupo del Gobierno como del primer partido de la oposición. Aterrizó en el Congreso como diputado por Sevilla, ya en 1982 concurrió como número cuatro de la lista que encabezó el que fuera número dos del PSOE y vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, líder del sector 'guerrista' en el que se integró el diputado extremeño. Sus otras siete legislaturas ya fue elegido por Badajoz, siempre hizo gala de un gran sentido del humor y se granjeó el respeto de todos. UN CURRÍCULUM DE SIETE PALABRAS TRAS OCHO LEGISLATURAS Durante su extenso periplo parlamentario trabajó en la elaboración de múltiples normas de cariz económico y tributario como las leyes de financiación autonómica de 1996 y 2009, las de financiación de partidos políticos de 1997 y su reforma de 2007 y la que permitió la restitución a las formaciones políticas de bienes incautados por el franquismo, aprobada en 1998. "Especialista en cuestiones económicas, financieras y presupuestarias", con estas siete palabras resumía su currículum parlamentario en la ficha de su última legislatura en el Congreso, consultada por Europa Press. Fernández Marugán, que empezó a militar en la clandestinidad en Madrid en 1974, también fue miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) entre 1980 a 1982 y desempeñó varios cargos en la dirección del PSOE y del Grupo Socialista en el Congreso. CARGOS EN EL PARTIDO Además de miembro del Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, tuvo asiento en la Comisión Ejecutiva Federal como vocal (1984-1986), como secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales (1986-1994) y como secretario de Administración y Finanzas (1994-1997). En 1994 ingresó como patrono en la Fundación Pablo Iglesias, que este martes le ha agradecido su "entrega y sabiduría". La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, le ha definido como un "gran compañero, trabajador y entrañable", y muchos de quienes han usado las redes sociales para despedirse del fallecido han destacado su compromiso "social y político", su contribución a la transformación de España y su trabajo por la "justicia social". "Socialista de convicciones firmes. Fue siempre un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía. Hizo país, hizo partido", ha resumido, por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. LA BANDERA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, A MEDIA ASTA Meses después de dejar la Cámara Baja, en julio de 2012 fue nombrado adjunto al Defensor del Pueblo en virtud del pacto que alcanzaron el PP y el PSOE por el que se nombró Defensora a la exministra Soledad Becerril. En 2017, cuando Becerril dimitió tras cumplir los cinco años de mandato, la sustituyó de forma interina, ejerciendo el cargo hasta noviembre de 2021, cuando fue nombrado Defensor del Pueblo el también socialista Ángel Gabilondo, que continúa en el puesto. Gabilondo le ha recordado como "un hombre comprometido con la defensa de los derechos, con gran conciencia institucional y con enorme realismo y sentido práctico para afrontar las vicisitudes singulares de cada quién según su situación". La bandera nacional de la sede del Defensor del Pueblo ondeará este martes a media asta en su memoria. También la presidenta de la fundación de la patronal CEOE, Fátima Báñez, que fue ministra de Trabajo del 'popular' Mariano Rajoy ha elogiado a Fernández Marugán, al que recuerda como un "político comprometido, dialogante y buena persona". "Tuve el honor de compartir con él muchas horas de debates y también de acuerdos, siempre desde el respeto, la amabilidad y el interés general de España. DEP", ha escrito en su cuenta de 'X'.